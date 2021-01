Ex diputado de Morena presume que se vacunó contra el Covid-19 fuera de tiempo

Guerrero.- Una nueva polémica surgió en las redes sociales durante las últimas horas, se trata de otro caso de supuesta vacunación contra el Covid-19 fuera de tiempo, pero esta vez no se trata de un cantante, sino de un ex diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El ex funcionario es trabajador administrativo del Hospital General de El Quemado, de la Secretaría de Salud en Guerrero y tal vez su peor error fue presumir en sus redes sociales que ya recibió el fármaco para inmunizarse contra el virus Sars Cov 2.

Se trata de Roberto Guzmán Jacobo, quien consideró que "por primera vez en la historia se hace justicia y se hace lo correcto", para después agregar "primero los primeros, el personal de salud". Además, mediante una publicación en redes sociales el ex diputado federal consideró su vacunación como

Sin mezquindad, ni ventaja se lleva a cabo la aplicación de la vacuna", escribió junto a una fotografía sosteniendo el documento donde se da crédito de la dosis.

Después de esto habló sobre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacando que no se ha vacunado mientras miles de personas del sector salud ya se encuentran en proceso.

Las redes no dejaron pasar el tema, pues consideraron que su aplicación fue fuera de tiempo, ya que al ser administrativo del hospital, aún no le tocaba. Comentarios como "No respetó la calendarización" abundaron en su cuenta de Facebook.

Todo esto llega en un periodo donde las denuncias sobre vacunados fuera de tiempo son muy comunes, lo mismo pasó en el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, "Carlos Canseco", donde personal con trato directo con enfermos de Covid-19 aseguraron que no aparecieron en las listas, pero que por lo menos ocho personas de áreas administrativas sí.

Todo esto llega mientras la Secretaría de Salud informó ayer 16 de enero, en su última actualización, que México alcanzó 1 millón 630 mil 258 de contagiados desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020.

De los casos mencionados, 20 mil 523 se dieron durante las 24 horas anteriores al reporte, cifra récord en el país. Por otro lado, el número de muertos por la enfermedad infecciosa llegó a 140 mil 241.

