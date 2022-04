Exhiben a diputada de Michoacán por "cercana" a trabajador de empresa energética; denuncia amenazas

Uruapan, Michoacán. - Este lunes la diputada federal por Uruapan, Michoacán, Edna Gisel Díaz Acevedo, fue blanco de críticas, violencia y amenazas luego que mostraran un video dentro de la Cámara de Diputados, relacionándolo con un trabajador de una empresa italiana de energías, en plena votación de la Reforma Energética.

Fue durante la sesión de las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales del pasado lunes, cuando el diputado de Morena, Leonel Godoy, evidenció la presencia de Paolo Salerno, el cual fue definido como un “cabildero” de la empresa energética de Italia Enel.

Leonel Godoy insistió que el abogado y consultor energético se saliera del área de Pleno de la Cámara de Diputados, la cual sería un espacio exclusivo para los legisladores, todo esto, mientras que las cámaras principales enfocaban al hombre sentado y despidiéndose de la diputada Edna Gisel.

Díaz Acevedo denunció a través de un comunicado que, tras esta exposición de su persona y las acusaciones del legislador del partido del gobierno federal, derivaron en agresiones y violencia de género, además de amenazas hacia su integridad.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), negó tener algún tipo de relación con el personaje ligado a intereses extranjeros, además de aclarar que es la Mesa Directiva la responsable de dejar pasar a personas en el recinto.

“Yo no solicité ó pedí se diera ingreso a nadie al pleno del recinto legislativo, donde se discutía un tema importante para nuestro país; yo no tengo la facultad de controlar los accesos de forma particular, esa es competencia exclusiva de la Mesa Directiva”.

Edna Gisel definió como agresión misógina por parte de los legisladores de la corriente morenista, denunciando que sus acciones además de buscar la desacreditación y denigrar la imagen, también genera discursos de odio y que incitan la violencia de razón de género.

“Hago absolutamente responsable al vicecoordinador de la bancada mayoritaria, diputado Leonel Godoy Rangel, por lo que pueda sucederme a mí y mi Familia, debido al odio intencional al ser el primero en mencionar deliberadamente mi nombre y la construcción de esas calumnias azuzadas”.

La legisladora que fue relacionada con el empresario no forma parte de las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía, por lo que su presencia en el recinto sólo tenía razón de escuchar la discusión y, en todo caso, participar con voz pero sin moto, algo que le permiten las leyes legislativas.

Declaración respaldada por el portal de la Cámara de Diputados al mencionar que ella es presidenta de la comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad e integrante de las comisiones de Deporte y Economía, Comercio y Competitividad.