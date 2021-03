Exhiben a diputado del PAN en Michoacán, Javier Estrada por comentario de uso de recurso público

Michoacán. - Luego de un audio que comenzó a circular, exhibieron al diputado local y coordinador por el Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, a quien se escucha señalar que el dinero público lo puede gastar en “pu…”.

La grabación se comenzó a hacer viral, pues fue grabada en una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la cual presidía Estrada Cárdenas en ese momento. Asimismo, se resalta que el audio se grabó en el mes de noviembre del 2021, resaltando que uno de los puntos que se estaban analizando era la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán a los diputados del Congreso local.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje", se puede escuchar en el audio.

Leer más: Sergio Torres y Martín Herreida tienen secuestrado a Movimiento Ciudadano: Alejo Valenzuela

Asimismo, en el archivo de una duración de un minuto 44 segundos el coordinador de los legisladores del blanquiazul, señaló que estaba siendo agraviado por las acusaciones que el auditor había hecho por el uso de los recursos públicos.

"Nosotros tenemos una ruta para la autonomía; que lo cabildee; que lo procese o lo que sea, pero a mí a putazos no y hasta donde tope; al bote… al bote [...] Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con pu..s y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando", expresa Estrada Cárdenas.

En el mismo audio el integrante de la bancada del PAN recrimina de nueva cuenta que el auditor cuestionara la manera en la que se gastan el presupuesto del erario público.

"¿Quién se cree?... ¿nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chi…. a su madre!", señala Estrada Cárdenas.

Senadores del PAN emiten comunicado

Luego de pasaran meses de que se efectuara la grabación en donde se expone al diputado y coordinador Javier Estrada Cárdenas, este martes comenzó a circular el audio en donde señala que él puede usar el recurso público en lo que quiera, incluso en p…., por su parte los Senadores del PAN compartieron un comunicado en sus redes sociales.

“Los y las senadoras de @AccionNacional condenamos las declaraciones del diputado Javier Estrada Cárdenas. No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución. Solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación” compartió la bancada blanquiazul en sus cuenta oficiales.

Mira nada más..

Dice el Diputado Javier estrada Cárdenas, Coordinador de la bancada del PAN .

"Me puedo gastar el dinero público hasta con putas"



Finísimas personas estos infelices de @AccionNacional ��

Chingandose el dinero del Pueblo. pic.twitter.com/bsFuXOPMNk — MarAg. (@martuchi63) March 17, 2021

En la misma publicación, los Senadores señalaron que solicitarán que el funcionario sea separado de su cargo, aunque hasta el momento no se sabe si habrá otro tipo de sanción o investigación para el diputado local de Michoacán.

Leer más: Minerias canadicienses en México deberán cumplir con obligaciones o perderán la concesión: AMLO

Javier Estrada Cárdenas, además de ocupar el cargo como diputado local y coordinador de la bancada del PAN en la meseta purépecha, había anunciado sus intenciones de participar en las elecciones del 2021 como candidato a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, sin embargo, se desconoce qué procedimiento continúe para el político.