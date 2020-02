Exigen Alcaldes a Cuauhtémoc Blanco mil mdp de fondo 

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 32 de 36 Alcaldes de Morelos acordaron reunirse con el Gobernador Cuauhtémoc Blanco el próximo 4 de febrero para discutir el presupuesto que corresponde a los municipios.



Los Ediles piden al Gobierno del Estado que les regrese el cinco por ciento del Fondo General de Aportaciones, que equivale a unos mil millones de pesos.





Reprocharon que el Congreso dio el control de esos recursos a la gestión de Blanco y no a los municipios.



Este sábado se manifestarán en Plaza de Armas, en el Zócalo de Cuernavaca, para exigir ese dinero que sería destinado a obra pública.



"La intención de esta convocatoria es dar a conocer a la ciudadanía la situación de las finanzas municipales y la necesidad de recuperar los recursos económicos para obra pública", dijo Antonio Villalobos, Alcalde de Cuernavaca.



!Los 32 Alcaldes nos mantenemos unidos en una misma línea, pediremos por la vía pacífica que se les regrese el cinco por ciento del Fondo General de Aportaciones".



Indicó que el Congreso, en una decisión que calificó de incoherente, añadió más de mil 300 millones de pesos al Gobierno del Estado, que serán operados de manera discrecional.



"Es increíble que a los municipios no se les entregue recursos y que no haya recursos para obra pública municipal, en contrate con el gasto discrecional que sí tiene el Gobierno del Estado", denunció.



Villalobos reconoció que aunque no es posible dar vuelta atrás a la decisión del Congreso, la Administración de Blanco sí puede reorientar los recursos que eran para el Mando Único a los municipios a través de convenios.