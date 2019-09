Exigen a Gobierno de AMLO justicia por los 43 de Ayotzinapa

Ciudad de México.- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon para exigir su presentación con vida y que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador castigue al ex Procurador Jesús Murillo Karam, a Tomás Zerón y al ex Presidente Enrique Peña Nieto.



Bernardo Campos, padre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo que es "muy extraño" que este fin de semana un juez federal dejara en libertad a 24 policías municipales de Iguala acusados de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Señaló que la liberación no es solamente culpa del juez, sino de las autoridades de la desaparecida PGR y de la ahora Fiscalía General de la República.



"Este Gobierno sabía que serían liberados estos policías y Gildardo López Astudillo, pero no hizo nada para evitarlo", reprochó.



A casi cinco años de los hechos de Iguala, donde hubo seis personas asesinadas, entre ellas tres normalistas de Ayotzinapa, así como 43 desaparecidos, han sido liberados 77 presuntos responsables de 144 detenidos.







Campos demandó al Gobierno de López Obrador que en verdad actué "porque nosotros no podemos esperar más".



Exigió la detención del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, así como del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.



"Los dos fabricaron una verdad histórica para dejar sin culpa a los responsables y con la liberación de los policías municipales y el cabo Gil se está viendo eso", dijo.



Campos pidió también que el Gobierno de López Obrador deje de proteger al ex Presidente Enrique Peña Nieto.



"Exigimos castigo porque él es el principal responsable de nuestra tragedia", expresó.



En la protesta, los padres demandaron que a los ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se les dé todo el apoyo para que sigan con las investigaciones.



"Ellos ya están aquí en México y no estamos viendo que se les dé todo el respaldo", externó Campos.



La movilización inició en el lugar conocido como "Los Arcos", en la Avenida Insurgentes, y luego dobló en la Calle Vicente Guerrero.



Ya en el Zócalo de Tixtla, los manifestantes colgaron una manta de vinil con los rostros de los 43 normalistas desaparecidos en la entrada principal del Ayuntamiento.



Cuando el contingente arribó al sitio había tres policías municipales armados, pero optaron por retirarse y dejaron que los normalistas y padres pusieran la manta.



Una madre acusó a la Alcaldesa perredista de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, de ordenar retirar varias mantas con los rostros de los 43 jóvenes, las cuales estaban en la fachada del edificio desde hace casi cinco años.



"Esta presidenta municipal (Erika Alcaraz) ordenó el retiro de las mantas para lucirse en estas fiestas patrias", dijo.



Hoy, en su segundo día de protestas, los padres y normalistas marcharon en Tixtla pese a que está localidad prácticamente está tomada por el grupo delictivo "Los Ardillos".



Por la mañana, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol dieron paso libre a automovilistas, a quienes solicitaron una cooperación voluntaria.



El dinero que se recaudó es para financiar las movilizaciones que se llevarán a cabo hasta el 27 de este mes en Iguala.