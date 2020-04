Exigen, desde, hoy, cubrebocas, transporte

Monterrey, Nuevo León.-El Gobierno estatal estableció desde hoy el uso obligatorio de cubrebocas en todas las modalidades de transporte público.

A través de sus redes sociales, la Administración estatal anunció que esta medida, dada a conocer el martes, aplica desde hoy.

Las rutas, taxis o Uber que permitan acceso a usuarios sin cubrebocas les podrían aplicar multas de 20 a 100 UMA, es decir, de mil 720 a 8,600 pesos.

El director del Instituto de Movilidad, Noé Chávez, sostuvo que los operadores deberán negar el acceso a personas que no porten cubrebocas como medida de prevención a contagios de Covid-19.

"Te puedo decir que casi un 85 ó 90 por ciento de la gente ya lo trae", sostuvo.

"Y a quien no lo use, no lo vamos a dejar subir".

Chávez detalló que esta disposición es parte de un acuerdo emitido por el Estado ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Detalló que entre martes y jueves repartieron cubrebocas reutilizables para el personal de todas las rutas urbanas, además del Metro y Ecovía, y hoy se encuentran 80 empleados del Instituto repartiendo este insumo a usuarios.

La medida generó división de opiniones entre los usuarios.

Claudia Álvarez, aunque no es usuaria del transporte público, era testigo desde el parabus de La Alameda de cómo los pasajeros ya acataban la medida.

"Sí se han subido (sin usar cubrebocas) algunos, pero casi creo que la mayoría trae", reveló.

"Yo ya desde hace tiempo lo he estado utilizando, por seguridad".

Álvarez, además de cubrebocas, usaba una careta que le había regalado su esposo.

Para algunos usuarios, era la primera vez que utilizaban una mascarilla.

"Es la primera vez... apenas ahora que se ha ofrecido", dijo María García, de Juárez.

"No sabía", admitió, "pero ya había que comprarlos".

Mientras que otros incumplían la medida para subir al camión o incluso se colocaban el cubrebocas sólo para subir al transporte.

"No traigo, nada más, no traigo lana, ¿dónde están? ¿lo están regalando?", cuestionó un usuario que se identificó como Jesús Ramírez.

"Si no me dejan subir", reclamó, "no me dejan subir y ya".