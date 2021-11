Exigen encontrar a ex diputado local Ulises Martínez Trejo desaparecido en Tamaulipas

Tamaulipas.- El diputado local de Morena del Congreso de Estado, Marco Antonio Gallegos Galván, pidió a la administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que aparezca el ex legislador desaparecido Ulises Martínez Trejo y esclarecer los hechos.

"El llamado a las autoridades a esclarecer en el tema y que aparezca el compañero Ulises, lo más pronto posible", exhortó en entrevista.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado indicó que ayer se enteraron de la noticia por medio de la prensa.

"Obviamente estamos ya revisando con las diferentes instituciones de seguridad para que se le dé seguimiento al caso", apuntó.

Reveló que en el transcurso del día se reunirán con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso de Tamaulipas, el morenista Armando Zertuche, para plantear un pronunciamiento en torno al ex legislador desaparecido.

Ulises Martínez, de acuerdo a las dos cédulas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, desapareció el pasado 27 de octubre, junto a su esposa, María Idalia Manzanares Bautista.

Ambos fueron vistos por última vez ese día en la Ciudad fronteriza de Reynosa.

Sin embargo, la denuncia ante la Comisión fue presentada hasta ayer ante dicha Comisión.

"Si no me equivoco decía así el 27, así es, que trascendió que no habían aparecido él, y su esposa", puntualizó.

Anoche, detalló, los diputados se enteraron de la desaparición del ex morenista y recientemente incorporado al PAN, al concluir la pasada 64 legislatura el pasado 30 de septiembre.

Sobre investigaciones preliminares, dijo, que corresponde a la autoridad informar.

"No me gustaría platicar de esa parte, no tengo datos específicos y no me gustaría comentar algo que no sea muy preciso", subrayó.

"Pero, obviamente en cuanto tengamos algún dato se los haremos saber".

"Para nosotros apenas anoche se nos informó del tema, nos dimos cuenta por los medios de comunicación y obviamente ya comenzamos a impulsar el tema para que se resuelva a la brevedad", añadió.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que no se tienen novedades sobre la desaparición del ex legislador tamaulipeco.

Gallegos advirtió que en los últimos meses, la narcoviolencia se ha recrudecido a nivel estatal, luego de que se han denunciado más casos de secuestros, además del ex diputado.

"Es que no nada más fue el caso del legislador, en semanas recientes ha trascendido varios casos en diferentes municipios y es algo que tenemos que revisar muy fuerte, porque el tema de las desapariciones está subiendo aquí en Tamaulipas y pues no podemos permitir que eso pase", expresó.

A pesar de que la inseguridad ha repuntado en Tamaulipas, dijo que viaja sin escoltas, ni vehículos blindados.

"Ni seguridad privada tampoco, ni a cargo del Gobierno tengo", manifestó.

Atribuyó los recientes hechos de violencia en Matamoros al redistribución de los cárteles en el municipio fronterizo.

"El tema de Matamoros tengo entendido son reacomodos ahí del mismo crimen organizado", externó.

Dijo que como presidente de la Comisión de Seguridad Pública que hoy se instaló, ha solicitado un informe sobre los delitos de alto impacto y la situación de narcoviolencia que se vive en la entidad, para evaluar y determinar acciones desde el Poder Legislativo.

"Estoy recabando datos de todo el Estado para tener una radiografía y entonces generar una estrategia igual con los diferentes órdenes de seguridad del Estado, tenemos que trabajar muy de la mano independientemente del origen y la afiliación de alguno", aseveró.

"En este caso la policía estatal tiene que hacer un trabajo muy fuerte", manifestó, "y obviamente Guardia Nacional y el Ejército y la Marina, entonces, con todos tenemos que trabajar muy fuerte para que este asunto se mejore, verdad, porque a final de cuentas es una de las principales reclamos de la ciudadanía en Tamaulipas".