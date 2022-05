Exigen justicia: Doctora se niega a internar a jovencita y muere horas después en Puebla

Puebla.- Alondra Luisa, de 18 años de edad murió por una supuesta negligencia médica por parte de una doctora del Hospital General del Norte en Puebla, pues de acuerdo con lo dicho de sus padres se negó a internarla a tiempo.

La jovencita comenzó la noche del pasado 23 de marzo del presente año a presentar diversos malestares en el estómago y tras aumentar las molestias sus padres decidieron llevarla a un hospital.

Debido a su situación económica Alondra fue trasladada a bordo de un taxi a las 3:30 horas del 24 de marzo al área de urgencias del Hospital General de Norte, donde después de hora y media de espera y de rogar por atención médica, una doctora identificada como Gergina, inyectó y recetó a la hoy occisa.

La doctora accedió a atender a la jovencita luego de la insistencia de otro médico, sin hacerle algún tipo de tacto a la paciente, solo con mirarla y preguntarle donde era su molestia, Georgina, como consta en la denuncia interpuesta ante la FGE, madó al papá de la joven a comprar una inyección de hioscina (usada paraaliviar dolores por espasmos abdominales), una jeringa, alcohol y algodón.

Minutos después el padre de Alondra lelgo con lo pedido y fue aplicado a la joven a la cual le diagnosticaron colecistitis aguda, es decir, inflamación aguda de la vesícula que solo iba a ser tratada con más hioscina, pantoprazol o derivados y metoclopramida.

Pese a la inyección la joven seguía mal, incluso con el estómago inflamado con apariencia de embarazada, la madre de Alondra le pidió a la doctora que por favor internara a su hija para una revisión más profunda, sin embargo, la profesional en la salud se negó y le dijo que la joven solo tenía un simple dolor y que no la podía internar debido a que tenía mucha gente contagiada de covid.

"Ese día llegamos al hospital, estaba esta doctora, Georgia junto con otras doctoras y enfermeras, le dije que mi hija se sentía mal, pero solo nos mencionó que la esperarámos que ahorita la atendía, entonces sentaron a mi niña en una banca afuera de los cubículos, mi hija no aguantó el dolor y se cayó, por lo que volví a pedir a la doctora que la atendiera, pero salió molesta y dijo que dejáramos de hacer ridiculos y visiones, que levantáramos a nuestra hija y después la iba a atender, por lo que contesté que esos no eran modos de atender, pero solo me tronó la boca y se dio la vuelta, me asomé y vi que estaban tomando café y echando relajo", narró Olivia Verónica madre de la fallecida, desde las instalaciones del El Sol de Puebla.

Ante el lamentable caso Olivia Verónica y Miguel Ángel, padres de Alondra, denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Oficialía de Partes de la Secretaría de Salud y Derechos Humanos, pero al momento según el matrimonio, la doctora acusada sigue laborando en el citado nosocomio a pesar de que el secretario de Salud prometió despedirla, por lo que decidieron hacer público lo sucedido.

Por si fuera poco, al momento de entregar el resumen médico de Alondra, la doctora Georgina primeró colocó el nombre y datos generales de otra paciente, por lo que el papá de la joven le hizo la observación a la acusada, quien, según el relato de los entrevistados, les arrebató una copia de la hoja y la rompió para después corregir el nombre.

La doctora los mandó que le hicieron unos estudios a la joven pero les dejó claro que ya que los tuvieran se los llevaran a otro médico y ellos con poco dinero que tenían la llevaron a realizarle diversas pruebas, vendieron un triciclo para poder hacerlo.

Una vez que tuvieron los resultados de los estudios llevaron a la joven al Hospital Universitario , donde les refierieron que ya no eran un hospital público, les pedían un pago de 80 mil pesos para poder atender a su hija.

Por lo que Olivia y Miguel se trasladaron al hospital de la Cruz Roja, donde otra vez la petición era de pago de entre 30 y 60 mil pesos, sin embargo ahí el padre de la joven pidió ayuda en Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, donde por suerte encontró al mismo gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, el cual al escuchar el caso, dio órdenes de atenderlos y apoyarlo.

Siendo así, se logró un acuerdo con Cruz Roja para su atención y posterior traslado al Hospital General del Norte, pese a los esfuerzos Alondra no resistió y murió, al llegar un médico les preguntó el motivo por el cuál no la habían llevado antes, a lo cual los padres de la joven rspondieron que muchas horas antes ya la habían llevado ahí mismo, pero una doctora no la quiso internar.

Si bien en un momento recibieron la ayuda de gobernador, hoy solo quieren que se les haga justicia, no con dinero si no con una sanción ejemplar hacia la doctora que no atendió debidamente a su hija, y así que otras no personas mueran por falta de interés de los trabajadores de la salud.