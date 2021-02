Exigen justicia para 60 menores de edad víctimas de abuso sexual infantil en kínder de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El sonado caso de abuso sexual infantil cometido en 2017 en contra de 15 alumnos del jardín de niños "Fray Ruiz Cabañas y Crespo" de la comunidad de San Nicolás de Ibarra, del municipio de Chapala, Jalisco, ha vuelto a cobrar fuerza pues la cifra aumentó abismalmente y hay culpables libres.

La maestra de inglés identificada como Ana "N" es la única acusadas que está presa, sin embargo, este 2021 podría recobrar su libertad a pesar de que la cifra de menores de edad (de cuatro y cinco años) víctimas de abuso sexual infantil, violación y posible pornografía infantil ha pasado de 15 a cerca de 60.

Este miércoles, la asociación civil Por Nuestros Niños A.C. alzó la voz en representación de los padres de las niñas y menores afectados, de los cuales solo en cuatro casos se logró comprobar delito, sin embargo, señalan que la Fiscalía General del Estado de Jalisco cometió irregularidades en las primeras investigaciones realizadas en torno a las denuncias presentadas y a la fecha el caso ha sido abandonado.

El pasado 18 de noviembre del 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 40vg/2020 al Gobierno de Jalisco y a la Fiscalía General del Estado exigiendo atrapar al resto de personal docente implicado, entre ellos la directora del plantel "Fray Ruiz Cabañas y Crespo", quienes sigue prófugos al día de hoy.

En entrevista con medios locales, este jueves el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, dijo desconocer del hecho.

“No me pregunten cosas que no tengo preparado. Cuando quieran hablar de un asunto nomás avísame y yo con mucho gusto me preparo porque si me preguntas y no sé mejor”, exclamó.