Exigen justicia por feminicidio de Karina en Hermosillo, era mamá de dos niños

Hermosillo, Sonora.- Karina de 23 años de edad, fue cruelmente asesinada y víctima de abuso sexual en Hermosillo, Sonora, ante el feminicidio de la joven mujer sus familiares exigen justicia para dar con responsable de su muerte.

Famliares de la victíma quien era mamá de dos niños de 3 y 6 años de edad, exigen dar con el paradero del asesino y piden ayuda a la ciudadanía de difundir el caso mediante el perfil de Facebook "Justicia Karina".

En el perfil de la mencionada red social publicaron el hecho con fotografías de la víctima quien fue encontrada muerta y sin ropa, con huellas de abuso sexual en una brecha que conecta a las colonias Quinta Esmeralda y Villas del Sur, en Hermosillo.

El cuerpo de Karina presentaba golpes en la cabeza y fue localizado la tarde del pasado domingo 22 de noviembre, la hoy occisa presuntamente abordó un vehículo de conocida plataforma de transporte la madrugada de ese mismo día sin embargo nunca llegó.

Karina salió el sábado por la noche a una fiesta que se llevó a cabo en la colonia San Luis, y su última conexión en WhatsApp fue a las 6:00 de la mañana del domingo.

El cuerpo de la joven mujer fue identificado por su mamá hasta el día lunes en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Abusaron sexualmente de mí, me golpearon a tal punto de desconocer mi cara, mi cuerpo, para después estrangularme, desde ahí no supe más de mí, no pude defenderme, no pude avisar que no volvería, que cuidaran a mis hijos, no pude avisar quién me hizo esto, señala una de las publicaciones.