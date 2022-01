Exigen policías de Celaya, Guanajuato, se respeten sus periodos de descanso de 48 horas

Celaya, Guanajuato. - Pese a que hace apenas seis meses policías de Celaya, Guanajuato, se manifestaron para exigir un mejor horario laboral, ahora las autoridades municipales incumplen los logros conseguidos y los vuelven a hacer trabajar en turnos de 24 horas por 24 horas, lo que genera nueva inconformidad.

En un video que circuló en redes sociales, se ve cómo en una reunión que se tuvo con el coordinador operativo de la Policía Municipal, Juan Federico Sigüenza Trueba, los efectivos piden volver al esquema de 24 horas por 48 horas.

“Le comentábamos a los comandantes que queríamos ver la posibilidad de que nos regresaran al turno de 24 por 48, porque ese de 24 por 24 es algo desgastante, nos pega económicamente y físicamente la verdad. Yo creo que no estamos pidiendo nada que no esté en sus manos”, se escucha por parte de uno de los elementos afectados.

Bajo el argumento de que no se alcanzan a cubrir los servicios, el mando les reitera que no va a haber ningún cambio y ante la insistencia de una solución, sólo mencionó que existe la posibilidad de renunciar a los que no estén de acuerdo.

“No hay problema más bien, no es que no haya solución sino que no hay ningún problema va a continuar igual. Se presenta quien se quiera presentar y abandona el que quiera abandonar, punto, se acabó”, comenta ya casi para irse la autoridad.

Cabe señalar que el pasado 16 de agosto, alrededor de cien policías municipales se manifestaron en la presidencia de Celaya, Guanajuato, para exigir un cambio de turno que sea 24 por 48 horas, es decir, trabajar un día y descansar dos.

Lee más: Hijo tortura, mata y decapita a su madre en Aguascalientes

El esquema de un día de trabajo por un día de descanso hace que los uniformados trabajen hasta 360 horas al mes, mientras que con dos días que descansen, trabajan 264 horas, es decir, hasta cuatro días menos, con un mismo salario de 14 mil 798 pesos más 2 mil pesos en vales de despensa.

Datos de Portal AM