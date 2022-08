Exigen revelar propiedad de mina de Coahuila donde están mineros atrapados

Ciudad de México.- La senadora panista Xóchitl Gálvez exigió a las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a que den a conocer el nombre del concesionario de la mina en que permanecen atrapados diez trabajadores en Coahuila.

"Yo llamaría a la 4T a que le deje de hacer al tarugo y dé a conocer al concesionario de la mina. Que Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que no están en el lugar del rescate, no vengan con la manga del muerto 'ahorita lo importante es rescatar a las personas'. Claro que lo importante es rescatar a las personas, pero también es importante que no se vaya a pelar el responsable", sostuvo.

Tras recordar que la página de la Dirección Federal de Minas de la Secretaría de Economía tiene varios meses caída, la secretaria de la Comisión Anticorrupción dijo que con esa herramienta se podría conocer el nombre del dueño, el cual no ha sido identificado.

"Lo que me dicen extraoficialmente es que porque no se ha pagado el dominio, se dejó de pagar y se cayó la página, pero eso puede ser un buen pretexto para ser poco transparentes.

"Me parece increíble que al día de hoy no se sepa quién es el concesionario de esa mina, porque todo indica que el concesionario la daba a trabajar a un contratista, ni siquiera la trabajaba él mismo. Se tendría que conocer cuál es el contrato del concesionario con el contratista y bajo qué condiciones", reprochó.

Hasta este momento la autoridad no ha informado a quien pertenece la mina de la comunidad de Agujita en Sabinas, Coahuila.