Exigen vecinos ser escuchado; piden Línea 6 del Metro de Nuevo León subterránea

Al menos 20 vecinos de colonias de Guadalupe, por las que pasaría la Línea 6 del Metro, advirtieron al Gobierno del Estado, que de no ser escuchados continuarán con los cierres viales y las marchas.



Los habitantes de Valles de Linda Vista, Jardines de Linda Vista, Libertad, Adolfo Prieto, Churubusco y Nueva Linda Vista protestaron pero ahora al exterior del Palacio de Gobierno con cartulinas y lonas que decían "Sí al metro subterráneo en Miguel Alemán, no al Metro elevado".



Martha Estrada, quién se identificó como una de las posibles afectadas, recordó que el 17 de marzo de este año hicieron un llamado pacífico al Estado para que el Metro en ese tramo sea subterráneo y no recibieron respuesta, luego el 5 de marzo alzaron la voz de nueva cuenta con un cierre en la vialidad Miguel Alemán.

Testimonios

"Nosotros estamos convocados cada viernes a estar en la Avenida Miguel Alemán hasta que el Gobierno dialogue", advirtió Estrada.



"Nuestra preocupación es que la Avenida Miguel Alemán, que es la única que te conduce y la que atraviesa la Ciudad es una carretera ya colapsada y que se necesita para todo el transporte privado y público y estamos de acuerdo en que haya transporte público para todos, pero consideramos que la necesidad propia son los metros subterráneos", agregó.



La manifestante pido al Gobernador, Samuel García y a su equipo de trabajo los estudios necesarios para que se proceda a crear un metro subterráneo.



"Solicitamos una mesa de diálogo, que acaban de ofrecernos ahorita a partir de mañana a las 11:00 am con el director de Transporte Público, Eduardo Leal, vamos a tener una audiencia", explicó.



"El Metro elevado limita la vialidad, queremos ser escuchados, que sea un metro subterráneo, con un metro elevado ya lo vimos en Félix U Gómez, Colón, queremos invitar al equipo de Gobierno que vea a un Nuevo León de vanguardia, no uno viejo".



"Son zonas que nadie barre, no tienen áreas verdes, nadie las cuida, que están llenas de maleza, entonces invitamos al Gobierno, el llamado es para el Gobernador", concluyó.