Exigimos que Dámaso López 'Mini Lic" sea juzgado por el asesinato de Javier Valdez: RSF

México.- A cinco años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigen al Gobierno de México que Dámaso López Serrano, alias "Mini Lic", identificado por las autoridades federales como el presunto autor intelectual del homicidio, sea presentado ante los tribunales y juzgado por el crimen.

En un comunicado, Reporteros Sin Fronteras enfatiza que a cinco años del homicidio de Javier Valdez, el caso no ha sido resuelto, y la exigencia de familiares y organizaciones representantes sigue siendo la misma: "No a la impunidad".

"La justicia mexicana sigue en deuda con el crimen de Javier Valdez, tanto como de cientos de periodistas asesinados y desaparecidos por investigar e informar en el país más violento contra la prensa, un país que, sin estar oficialmente en situación de guerra, según cifras de las organizaciones aquí presentes", refiere Reporteros Sin Fronteras.

Ante esto, organizaciones defensoras de la libre expresión, exigen al Gobierno de México realizar esfuerzos serios y efectivos con el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos en el caso de Javier Valdez.

En ese sentido, recordaron el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el combate a la impunidad y los crímenes contra periodistas. "Un compromiso que aún no se verifica. No hay cumplimiento de su deber de proteger y salvaguardar la vida e integridad de periodistas y sus familias", agregó.

La organización señaló que tan solo en lo que va de este 2022, al menos once periodistas han sido asesinados en México. Por ello, la exigencia a la justicia mexicana no solo es para la identificación de los responsables materiales del crimen y en el mejor de los casis su aprehensión, si no que se requiere que la totalidad de los responsables enfrenten un proceso penal.

Este 15 de mayo de 2022, a cinco años del asesinato de Valdez Cárdenas, su familia, amigos, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, RíoDoce, Colectivo RecuperArte convocaron a una Jornada en Memoria de Javier Valdez Cárdenas, jornada que se extiende al periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado el pasado 5 de mayo en Culaicán, y las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García, asesinadas el lunes pasado en Veracruz.

Las organizaciones defensoras exigen que el Gobierno de Estados Unidos colabore para garantizar la participación de Dámaso López Serrano en la investigación y proceso penal iniciado en su contra por el homicidio de Javier Valdez.

Al Gobierno de México, piden la coordinación de los tres niveles de gobierno para combatir la impunidad en crímenes contra la libertad de expresión.

Te recomendamos leer:

La exigencia de justicia en el Javier Valdez Cárdenas también es para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (DEADLE), Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.