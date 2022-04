Expertos de la UNAM advierten riesgos en diversos tramos del Tren Maya

México.- Un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México en el foro de analisis del Tren Maya advirtieron que esta obra presenta un riesgo en los tramos 4 a 7 debido a la falta de estudios de impacto ambiental, así como la falta de consentimiento de las 44 comunidades que residen en la zona.

Este foro fue convocado por el Seminario Universitario de Sociedad de Medio Ambiente e Instituciones (Sumai), en donde los participantes expusieron desde su área de estudio algunos de los factores por los cuales algunos de los tramos del Tren Maya representan un riesgo.

En su participación, Esther Ceceña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que para este proyecto se hizo una consulta a las comunidades a las que no se informó de manera clara, pues no se señalaron los impactos habría.

Explicó que el Tren Maya tendrá un efecto adverso en la vida de las comunicades ya que se dará despojo de tierras directo e indirecto a los pobladores, además de que se pone en riesgo el proyecto, debido a que será colocado en una zona rica en petróleo que además es la zona arqueológica más importante de la región, esto sin contar que esta zona posee un un suelo quebradizo.

Por su parte Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, señaló que desde el inicio no se conoció el proyecto ejecutivo del tramo 5 del Tren Maya, pues no hay manifestaciones de impacto ambiental, mientras que en el tramo 7 de Balacar a Escárcega los carriles del tren están cerca de una cueva importante de murciélagos más grande de América Latina.

El experto en ecología también señaló que diversas asociaciones han publicado artículos sobre que en dicha región habita la mayor cantidad de jaguares, por lo que expresó su preocupación al daño que se puede causar a especies en peligro de extinción.

Leer más: Senado trabaja en modelo para regularizar el uso de la marihuana

En tanto, Luisa Falcón, Ecóloga de la UNAM señaló que esta zona cuenta con más del 50% de manglares, los cuales se extienden a lo largo del litoral en la península, por lo que señaló que debido todo lo que representa la región, se debe planear cualquier proyecto en base a las características del mismo.

Asimismo, Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que el proyecto del Tren Maya viola la legislación ambienta ya que esta indica que se debe hacer un proyecto integral para la evaluación el cual no se hizo, también mencionó que no sabe con certeza si el proyecto está en concordancia con los Ordenamientos Generales del Territorio el cual señala que se puede hacer y no en tal territorio.