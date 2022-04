Explosión e incendio en bodega de Puente Nacional, Veracruz; piden evacuar a vecinos

Mujer no dejaba atendieran a su novio hasta que le diera la clave

De manera extraoficial, se dio a conocer que la bodega donde se registraron la explosión y el incendio pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El Ayuntamiento de Puente Nacional emitió una alerta de evacuación para los vecinos de la colonia La Joya y alrededores debido al incendio en la bodega que hasta ahora no ha podido ser controlado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el siniestro ha dejado un saldo de heridos o fallecidos , pues los equipos de emergencia continúan en las labores para sofocar el incendio y rescatar a las posibles víctimas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.