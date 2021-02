Expropia AMLO 11 hectáreas para construcción del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles"

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el mandato con el que expropiará 11 hectáreas de terreno localizadas en 3 municipios del Estado de México, todo ello con el propósito de que el lugar sea usado para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles".

En el documento se determinó que el monto total a pagar por las 11 hectáreas sería más de 33 millones de pesos, los cuales serían pagados a los actuales dueños de dichas áreas. Cabe señalar que la zona se tiene planeada destinarla para un sector de amortiguamiento y de seguridad del inmueble aeroportuario.

Decreto de expropiación de 11 hectáreas ubicadas en el Estado de México para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles/ Fuente: captura de pantalla

En el decreto se señala que las áreas expropiadas corresponden a el ejido "San Lucas Xoloc" (2.76 hectáreas), en el municipio de Tecámac; el ejido "Santiago Atocan" (1.89 hectáreas), en el municipio de Nextlapan; el ejido "Xaltocan" (3.14 hectáreas), ubicado en el municipio anteriormente referido; y por último, en el ejido "San Franciso Tenopalco" (3.73 hectáreas), en el municipio de Melchor Campo.

En cuanto a los montos que se pagarán por cada ejido y su respectivas hectáreas expropiadas en beneficio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el ejecutivo federal dispuso que por las hectáreas del ejido "San Lucas Xoloc" se dieran 6 millones 908 mil pesos; por las de "Santiago Atocan" 5 millones 965 mil pesos; por las hectáreas de "Xaltocan" 9 millones 444 mil pesos; mientras que por las de "Francisco Tenopalco" se hará un pago de 11 millones 204 mil pesos.

Por último, cabe destacar que en el Primero de los decretos se indica que la indemnización por el despojo legal de los terrenos, equivalente a una superficie total de 11-54-41.974 hectáreas, se lleva a cabo a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, titulada por el militar mexicano Luis Crescencio Sandoval, para que los terrenos se puedan destinar al funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Irregularidades en la construcción del Aeropuerto "Felipe Ángeles"

El fin de semana pasado el tercer reporte de la cuenta pública presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Cámara de Diputados provocó toda suerte de comentarios y opiniones negativas hacia el gobierno del presidente López Obrador, puesto que en este se daba a conocer que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) iba a ser 232% más del que en un principio la actual administración había previsto que fuera; más de 331 mil 966 millones de pesos costaría la anulación de tal proyecto en lugar de los 100 millones estimados.

Aunado a lo anterior la Entidad Fiscalizadora superior detectó ciertas irregularidades en diversos programas sociales del ejecutivo federal, así como de las grandes obras planeadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a saber, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles".

En el caso particular del Aeropuerto Felipe Ángeles el órgano señaló que la Sedena, encargada de la construcción del proyecto, no había hecho las planeaciones necesarias para la correcta operación del nuevo aeropuerto, puesto que no había contado con las necesidades de los otros dos aeropuertos circundantes a la zona, de ahí que se corriera el riesgo de que no se pudiera operar como se dispuso desde un principio, poniendo con ello en peligro toda la planificación.