Extirpan parte del pulmón derecho a gobernador de Hidalgo por secuelas de Covid-19

Hidalgo.- Omar Fayed Meneses, actual gobernador del estado de Hidalgo reveló que a consecuencia de las secuelas derivadas por el Covid-19 le fue extirpado una parte del pulmón derecho, ante lo cual consideró que se debe trabajar más a fondo para estudiar los efectos de la enfermedad tras padecerla.

Así lo manifestó en sesión solemne en el congreso de Hidalgo en donde se inscribieron en el muro de honor la leyenda 2021, 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca".

Lugar en donde explicó que un gran número de personas que se han contagiado han manifestado sufrir secuelas, las cuales añadió van desde la pérdida de memoria, inflamaciones, fibrosis en los pulmones, cerebro, corazón y vejiga pues algunos de estos efectos los vivió en carne propia.

Cabe recordar que el gobernador de Hidalgo se enfermó de Covid-19 en marzo de 2020 y reveló ante el tribunal del congreso local que tras recuperase de la enfermedad se le detectaron unos tumores en los pulmones y ganglios y aunque señaló que en los primeros diagnósticos se creyó que era cáncer, unos estudios revelaron que surgieron como posibles secuelas de la Covid-19.

"Me sometí a una operación donde me quitaron una parte del pulmón derecho muy importante, porque me aparecieron unos granulomas que les llaman postcovid, que no saben por qué salió".

Ante dicha experiencia, el mandatario planteó la necesidad de establecer un hospital como centro de investigación de secuelas postcovid. Pues aseguró que hay muchas cuestiones en torno a los efectos de la enfermedad que no han sido estudiados.