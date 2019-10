Extorsión y fraude, al acecho de los mexicanos

Sinaloa, México.- A Esthela Verdugo casi le gana la inocencia. Cuando recibió una llamada con lada de Estados Unidos, automáticamente pensó en Francisco, su sobrino que realmente reside en el extranjero. Sin embargo, el hombre únicamente se identificó como un pariente. Esthela, entre dudas, pronunció el nombre, y la persona del otro lado de la línea completó la oración.

Entre muchas mentiras, «Francisco» le anunciaba a Esthela que enviaba juguetes, televisores, motonetas y demás artículos para los conocidos, por lo que la emoción fue grande. El sujeto mandó el número telefónico de la conocida paquetería que presumiblemente mandaría los objetos.

Más tarde, Esthela recibió una llamada de la paquetería. Hacer llegar las prendas hasta Esthela tendría un costo extra, por lo que la situación se tornó algo rara para Esthela y sus hijas. Al buscar por internet el establecimiento, detectaron que los números telefónicos no eran los mismos, todo se trataba de una estafa para forzarlas a depositar dinero a una cuenta bancaria, cuyo dueño se encontraba encarcelado en el sur del país:

«Mi hija le habló a quien yo pensé que era Francisco. El hombre todavía se reía y le preguntaba si estaba guapa. Mi hija se enojó por la desfachatez del fulano, pero al final es uno el que no sabe ni dónde meterse de la vergüenza, porque casi caigo», relató entre sonrisas la madre de familia originaria del norte de Sinaloa.

Desde el «banco»

Por su parte, Alma Borjas, estudiante extranjera de posgrado en el centro del estado, relató también su experiencia. Más allá de la mera anécdota, como en el caso de Esthela, el delito contra Alma fue más elaborado e implicó una estafa por más de 9 mil pesos.

La joven narró que recibió una llamada desde un banco, sumamente formal, donde le explicaban sobre movimientos no autorizados en sus plásticos. Alma de inmediato dio por buena la llamada entrante, debido a que una grabación le pedía que mediante su voz hiciera el proceso de confirmación de identidad, como lo piden diferentes servicios bancarios:

«Me llamaron de un número típico de banco de la Ciudad de México. Me dijeron que habían detectado movimientos irregulares en tiendas en línea, tenían mi número de tarjeta, mi nombre y mi número celular, por lo que me pareció auténtico», abundó.

En seguida, la persona al otro lado del teléfono le dijo que «por medidas de seguridad» iniciarían un proceso de resguardo: «Íbamos a hacer una estrategia de bloqueo de la cuenta y según una grabación me pediría una serie de datos. Debo decir que la grabación que pusieron es la misma que mi banco, BBVA, pide para restablecer mi NIP».

No obstante, los estafadores abrieron una tarjeta virtual y retiraron una primera parte del dinero de Alma. Después, en otra cuenta virtual transfirieron 1500 pesos. «Ahí fue cuando caí en razón. Me llegaron notificaciones del banco. Les llamé y logré parar la broma para evitar que me vaciaran la cuenta: me sacaron 9500 pesos».

El máximo coraje para Alma Borjas fue cuando en la línea telefónica verificada del banco le pusieron la misma grabación: «Cuando yo fui al banco, después de hacer que bloquearan mi cuenta, la aplicación y todo lo demás, para restablecer la app en el celular me pusieron la misma grabación que tenían los que me estafaron».

Con estos elementos, Alma determinó que es directamente en las instituciones bancarias donde se tiene el problema de inseguridad, dados los elementos tecnológicos y la facilidad con la que obtuvieron sus datos personales: «No tenía ninguna razón para desconfiar que no fueran del banco, hasta que me llegaron los correos de la apertura de cuentas y del traspaso de los recursos».

Respuesta sin conciliación

Como en el correo electrónico que recibió Alma aparecía la opción de reportar los movimientos en el caso de no reconocerlos, ella optó por detener el procedimiento, lo cual no surtió ningún efecto: «Me preguntaron por los movimientos, y no los hice yo. Hice la reclamación, pero el banco no la reconoció. De hecho, lo que más me perturbó fue que cuando hice las reclamaciones la persona de atención a clientes me dijo que no había manera de diferenciar las llamadas falsas de las verdaderas. Ellos te lo dicen, así me quitaron 9500 pesos».

Así, Borjas recalcó que siempre ha tenido presente no proporcionar su información a terceros. Desgraciadamente, esos cinco minutos le impidieron cotejar lo que sucedía con hechos verdaderos:

«Honestamente, prevención. Pediría que no existieran esos servicios en el banco que permitan que se saque el dinero de manera tan sencilla, tendría que haber otra manera de notificación. Por algo son estafadores, para engañar a las personas. No creo que haya una fórmula para evitar caer en los engaños. Igual, uno va al banco y te piden la misma información, el público en general no está enterado de todos los procedimientos que se llevan en los bancos».

Incidencia

Como este par de casos, a la Redacción de ELDEBATE llegaron más ejemplos. En uno de ellos —narraron afectados— se hacen pasar por empleados de afores, señalan el nombre completo del derechohabiente al llamar al teléfono celular, repitiendo los clásicos procedimientos de una llamada formal (que puede consultar el aviso de privacidad en una página web o señalan que toda la información proporcionada será resguardada por cuestiones de seguridad). Después, se intenta obtener datos personales de la víctima.

La extorsión y el fraude son delitos sumamente comunes en territorio nacional: la extorsión fue el delito más cometido en 14 de las 32 entidades federativas que conforman México; mientras que el fraude (bancario o a consumidor) fue el tercero más cometido, perjudicando en siete estados de la República mexicana, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Igualmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que este mecanismo se conoce como vishing, práctica criminal fraudulenta realizada por teléfono que consiste en la obtención de información sensible:

«El estafador llama pretendiendo ser miembro de algún corporativo y para informar sobre actividad sospechosa reportada en las cuentas de la víctima. Basándose en esta mentira, envuelve a la víctima para que esta “verifique” información por teléfono», externa el INAI en el documento «Guía para prevenir el robo de identidad» [disponible en el enlace http://bit.ly/2n2PWfn].

Asimismo, esta sería una variante del phishing (suplantación de identidad), que consiste en una estafa vía electrónica a través de la utilización de spam, sitios web falsos, mensajes de correo electrónico o mensajes instantáneos, cuya finalidad es obtener de los usuarios de internet información confidencial, tales como contraseñas o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria:

«El término proviene de la palabra fishing (pesca) y hace alusión a pescar usuarios para obtener información financiera y sus contraseñas. Los autores del fraude, conocidos como phishers, simulan ser empresas legítimas, y pueden utilizar el correo electrónico para solicitar información personal e inducir a los destinatarios a responder a través de sitios web maliciosos», de acuerdo con el documento.

DATOS

Robo de identidad

Este crimen sucede cuando una persona obtiene, transfiere o utiliza de manera indebida datos personales de otra para cometer fraudes o delitos.

Víctimas

La principal recomendación que hacen las instancias es denunciar los hechos de fraude o extorsión ante el Ministerio Público y a las empresas financieras o comerciales en las que se tiene cuenta, para evitar más daños.