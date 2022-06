Fabiola, conocida estilista de Ciudad Juárez murió en la masacre en restaurante

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una de las víctimas de la masacre registrado el pasado jueves 16 de junio en restaurante Denny´s, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue identificada por sus familiares como Fabiola Luna.

Fabiola Luna murió en el ataque armado en el establecimiento ubicado en la avenida Tecnológico, mientras festejaba su cumpleaños, según lo que mencionaron a través de redes sociales.

"Feliz cumpleaños a uno de mis grandes amores, hermanita, que puedo decir que no sepas, te has ganado mi admiración y mi respeto por completo, eres una mujer tan fuerte", se lee en una publicación hecha la mañana del día de la masacre.

"Te amo princesa, eres lo más bonito de esta vida, por eso Dios te llevó, yo sé que estás tranquila, mi negro te está recibiendo y no me imagino los miles de besos que te está dando pero yo aquí me voy a morir sin ti mi amor", menciona la publicación de la misma persona después del ataque armado.

Tras la muerte de Fabiola, sus clientes y amigos lo lamentaron y le dedicaron algunas palabras en las redes sociales.

De acuerdo con El Diario, un empleado del restaurante mencionó que una de las víctimas festejaba su cumpleaños y los mismos meseros le cantaron las mañanitas instantes antes de que ingresaran los pistoleros al lugar, dejando sin vida a cuatro personas, entre ellas a la conocida estilista.

Así fue la masacre en el restaurante de la cadena estadounidense Denny's

La agresión se registró después de las 11:00 horas, tiempo local, el pasado jueves en el establecimiento ubicado en la Avenida Tecnológico y De La Labranza.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las víctimas son dos mujeres y dos hombres. Otro varón resultó lesionado.

Reportes policiacos indican que al restaurante ingresaron al menos dos sujetos y dispararon contra las cuatro personas que se encontraban en una mesa.

Personal de Servicios Periciales se hicieron cargo de la escena, donde fueron embalados 19 casquillos percutidos de diferentes calibres.