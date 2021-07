Baja California.- Durante este fin de semana comenzó a viralizarse un video donde se escucha como reos del Cereso de Mexicali gritan al exterior que quieren agua. Tras ellos la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California salió a señalar que ese video podría haber sido grabado durante el 2020.

Sin duda la sequía que se ha registrado en múltiples estados de México, provocó una alarma en la población y fue una realidad para quienes en sus comunidades han padecido de una falta de distribución regular.

En ese contexto, se ha vuelto a viralizar en redes sociales un video donde los decenas de reos del Centro de Reinserción Social Mexicali gritan para pedir que les den agua.

Al respecto, Sintesis Tv afirma que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California dio a conocer que el video pudo haber sido grabado durante agosto del 2020, cuando tuvieron un problema de abasto de agua, debido a un problema con una bomba.

No obstante, dicha comisión asevera que en la actualidad no existen problemas de abasto de agua en el Cereso de Mexicali, por lo que no hay forma de que el video haya sido grabado recientemente.

El video que dura poco menos de un minuto, muestra parte de las instalaciones del Cereso de Mexicali, vistas desde el exterior, justo en el momento en que los reos gritan para pedir que les de agua.

De modo que el video donde se muestra a reos gritando por agua en Mexicali se ha convertido en una Fake News difundida por redes sociales, ya que en las distintas plataformas donde ha sido compartida, no se informa acerca de la fecha en que ocurrió ni se ofrece una fuente verificable.

Fake News. Video de reos gritando para que les den agua en Mexicali es del 2020

