Fallece Miguel Coppel Godoy, testigo en caso contra Édgar Veytia; se investiga como homicidio

México.- Miguel Coppel Godoy, quien fungiera como testigo en contra del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, falleció este miércoles en un hospital de Nayarit aparentemente a consecuencia de un paro cardíaco.

De acuerdo a lo dado a conocer por Cecilia Dávalos, directora ministerial de la Fiscalía del Estado, fueron notificados que Coppel Godoy había ingresado al hospital civil sin signos vitales. Informó que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía de Investigación y peritos arribaron al nosocomio, corroboraron los hechos y trasladaron el cadáver a la oficinas de la Fiscalía para verificar las condiciones en la que se haya el cuerpo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dávalos, en entrevista con Milenio, precisó que no se encontraron signos de violencia contra su integridad corporal lo que vendría a coincidir con lo informado por el personal de salud quienes habían advertido que la causa de la muerte aparentemente sería un paro cardiaco.

Leer más: Localizan narcomanta en Jardín de Niños de Bajío en las Palmas, en Aguascalientes

No obstante, la funcionaria adelantó que no es posible atenderse solo a esa información, por lo que tendrán que realizarse la necropsia correspondiente que les permita saber si existe o no alguna lesión interna.

Cecilia Dávalos añadió que debido a que Coppel Godoy tenía medidas cautelares al ser testigo en el caso contra Veytia su deceso debe ser indagado como homicidio aun y cuando no hay signos aparentes de ello.

Leer más: Liberan a dos defensores de derechos humanos después de más de 24 horas en Chiapas

Miguel Coppel Godoy se encontraba participando en el caso contra el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien actualmente está preso en Estados Unidos por el delito de narcomenudeo.

El hoy finado se encontraba detenido en el penal de Tepic amputándosele los delitos de extorsión y secuestro durante la administración de Veytia. El hombre había recuperado su libertad tras no haber encontrado pruebas para inculparlo y luego de solicitar a su familia 300 mil pesos, así como también las escrituras de la casa. Sin embargo, este 2021 habría sido nuevamente apresado en un el centro penitenciario.