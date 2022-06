Familia de Empalme los muertos en accidente de panga en Guaymas, Sonora 

Guaymas, Sonora.- Horas después del lamentable accidente, la Coordinación Estatal de Protección Civil publicó en sus redes sociales un comunicado, donde refiere que el accidente se debió a una irresponsabilidad y un error humano.

Además de que no se respetó la capacidad máxima de personas, aunado a que no era una embarcación para pasear, sino para ir a pescar, la Coordinación de PC en el estado reveló que la persona que conducía la lancha no avisó a las autoridades, no traía chalecos salvavidas, medio de comunicación ni asientos para los paseantes.

Las primeras investigaciones coinciden con el informe de la Secretaría de Marina, donde detallan que la embarcación es una panga de 20 pies de eslora (longitud desde la proa a la popa) de largo por 10 pies de ancho, de uso exclusivo para la pesca y no estaba habilitada para otro tipo de maniobras fuera de su naturaleza.

Tampoco ejecutó los protocolos de seguridad marítima, al no tener radio de comunicación y no avisaron a nadie que saldrían de paseo. Todo indica que el hijo del dueño la tomó sin permiso para pasear a familiares.

El reporte del accidente marítimo se recibió a las 15:00 horas por parte de Protección Civil de Guaymas, por lo que de inmediato activaron el Sistema Estatal de Protección Civil, sumándose a los trabajos personal de la Secretaría de Marina, Cuarta Región Naval, Bomberos y Protección Civil Guaymas, y usaron también dos embarcaciones de búsqueda y rescate y un helicóptero UH-60.

El recuento de lo sucedido es de siete personas muertas: cinco adultos y dos menores, todos de Empalme, Sonora. Y aún se encuentra una persona desaparecida.