Familia de médico huye tras agresión: "ser médico se ha convertido en un delito en México"

Michoacán.- Salvador Jasso denunció la agresión de la que fueron víctimas él y su familia por sujetos en estado de ebriedad que buscaban a su padre, quien es médico en la comunidad de Ahuirá, en Michoacán, por supuestamente causar la muerte a una persona con síntomas de neumonía atípica.

Jasso compartió a través de sus redes sociales un video momentos después de la agresión que sufrió el lunes por la tarde, por que tuvieron que "salir huyendo" de la comunidad de Ahuirán, municipio de Paracho, Michoacán.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Hoy día lunes salimos huyendo del pueblo de Paracho, nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tan noble que es el ser médico se ha convertido en un delito en este p*** país

denunció Salvador Jasso, afectado

Como a las 18:00 horas llegaron a la casa del médico, quien se encontraba dormido. Salvador y su mamá se encontraban limpiando su casa cuando arribaron entre 15 y 20 personas en estado de ebriedad a preguntar si estaba "el doctor Jasso".

"Todos venían encapuchados; entonces, yo les digo que para qué lo quieren, que llega en 40 minutos. Como veo que se empiezan a poner agresivos; pues yo cierro la puerta, me jalan, me empiezan a golpear, literalmente me secuestraron, me querían secuestrar, que hasta que no saliera el doctor Jasso me iban a dejar", señaló Jasso

Afortunadamente, relata que policías se encontraban cerca del lugar y acudieron a auxiliarlos. Los encapuchados señalaban que el médico Jasso había inyectado para que se muriera un paciente que presentaba neumonía atípica.

En la mañana, le llevaron un enfermo que no estaba saturando oxigenación, traía neumonía atípica. Él lo único que hizo fue inyectarle dexametasona, que es para desinflamar y remitirlo al hospital, porque es lo correcto, remitirlo al seguro

explica.

"Entonces en el trascurso de que se lo llevan, supuestamente no se sabe si al seguro o directo a su casa, él fallece. El problema es porque supuestamente, mi padre le inyectó una inyección para que se muriera", agregó.

El secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello declaró que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para que las personas implicadas reciban su debida sanción.

Este martes, Salvador compartió otro mensaje en Facebook a la comunidad de Paracho, a quienes llamó a manifestarse a las 16:00 horas de hoy en la plaza de Paracho. Destacó que por su seguridad y la de su familia no asistirían.