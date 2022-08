Familia vive horas de angustia por privación de niño de 13 años por el 'crimen organizado ' en Tijuana

Sarai Mejía Tabares quien es madre de familia de un joven de 13 años de edad, vivió horas de angustia al enterarse que su hijo quien es menor de edad fue extorsionado mediante una llamada telefónica y se encontraba desaparecido la tarde de ayer.

Actualmente a través de redes sociales se dio a conocer que el menor ya se encontraba de regreso en casa, en buenas condiciones de salud.

Aunque no se sabe mucho del caso, los internautas demostraron su apoyo hacia la desesperada madre y enfatizaron su tranquilidad al saber que el menor ya se encuentra en el calor de su hogar.

Suceso

Horas antes a través de las redes sociales se viralizó el video de una madre desesperada por recuperar a su hijo de 13 años de edad.

Mencionó que se dedica a trabajar de manera honrada, quien salió ayer por la mañana rumbo a su trabajo para cumplir con sus obligaciones y horario laboral.

Entre sollozos la madre comentó que la última vez que supo de su hijo de 13 años fue a las 16:00 horas y él permanecía en la seguridad de su hogar.

Explicó que la información con la que cuenta es que el menor estaba aún en su hogar cuando recibió una llamada por parte del “crimen organizado de jalisco” donde le decían que su madre estaba secuestrada y que si el joven no hacía lo que se le estaba solicitando la vida de su madre se vería en riesgo.

“Por lo que sé, él estaba en la casa y recibió una llamada supuestamente del crimen organizado de Jalisco, diciéndole que me tenían a mi secuestrada y que si no hacía el niño lo que le pedían me iban a matar y mi hijo se puso a llorar” señaló.

Cabe mencionar que la información con la que la madre de familia cuenta es gracias a una hermana que la ayuda a cuidar a su hijo mientras ella se encuentra laborando.

Agregó que su hermana está en malas condiciones de salud y que su hijo salió de casa con engaños , y se encontraban pidiéndole 150 mil pesos para recuperar al menor.