Familiares de los 43 de Ayotzinapa exigen investigación contra Salvador Cienfuegos

Guerrero.- El regreso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a territorio mexicano ha encendido las alarmas entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante septiembre del 2014, esto a raíz de que Cienfuegos arribara a México ex culpado de los cargos que se le imputaban, lo que hace pensar a los familiares de los 43 que los militares pueden resistirse a que se les investigue en relación al caso Iguala, de ahí que exijan al gobierno federal abrir una carpeta de investigación contra el ex servidor público.

El día de hoy, cerca de las 11 de la mañana, al rededor de 40 personas, entre estudiantes y padres de los normalistas, tomaron la caseta de cobro de La Venta en el estado de Acapulco ubicada por la Autopista del Sol reclamando a las autoridades federales que se investigue al ex titular de la Sedena, puesto que cuando se dio la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa él era el que estaba al mando de las fuerzas armadas.

A la cabeza del movimiento iba Felipe de la Cruz, portavoz de los padres de los 43 de Iguala, quien fue el encargado de informar cuál era el motivo por el que estaban el día de hoy manifestándose tomando la caseta de cobro.

Así mismo, de la Cruz dio a conocer que otra de sus exigencias es que al capitán del Ejército, José Martín Crespo, detenido el pasado 11 de noviembre por presuntamente haber participado en los acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre sea procesado por el delito de desaparición forzada, ya que aseguran que él estuvo a cargo de los patrullajes de la policía municipal y militar, por lo que estaría directamente vinculado a la desaparición de los 43.

Por otro lado, en este mismo tenor, durante el pasado jueves 26 de noviembre, con motivo de cumplirse 72 meses de tan caótico suceso acontecido en el municipio de Iguala, Guerrero, padres, amigos, estudiantes, civiles comprometidos con la causa se dieron cita en las calles de la Ciudad de México para pronunciar la petición de que sea debidamente escudriñado Salvador Cienfuegos.

Padres de los 43 normalistas de #Ayotzinapa piden que se investigue a Cienfuegos porque él era el encargado de las Fuerzas Armadas cuando desaparecieron sus hijos.https://t.co/O8u8UMulSw — Animal Político (@Pajaropolitico) November 29, 2020

"A raíz de lo que pasó con el general Cienfuegos, obviamente se prendieron las alarmas dentro del caso Ayotzinapa con respecto a la responsabilidad de los militares [...] Cualquier institución implicada en una grave violación de derechos humanos debe ir a proceso y rendir cuentas. Aquí no hay intocables, o no los debe haber, de acuerdo a la Constitución”, fueron las palabras mencionadas por el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales a reporteros de La Jornada, el cual fue entrevistado durante las marchas del jueves.

No obstante, Rosales, a pesar de esta atenta y puntual petición de padres y familiares de los desaparecidos de Iguala, destacó que estos siguen teniendo puesta su confianza en el actual gobierno y en las investigaciones que se llevan a cabo en la fiscalía especial del caso Ayotzinapa.

Por su parte, en este evento también estuvo presente Felipe de la Cruz, otro de los voceros del movimiento, quien coincidiendo con lo expresado por Vidulfo Rosales, hizo hincapié en la fe que todos ellos tienen de que el gobierno y, especialmente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplan con lo que prometieron respecto a desvelar qué fue lo que en verdad pasó durante esas fatídicas horas.

"Esperemos que cumplan el compromiso signado de llegar a la verdad, tope con quien tope. El Presidente dijo que la verdad no debilita a las instituciones, sino que las fortalece. Entonces esperamos que cumpla lo que dice porque para nosotros es demasiado tiempo ya sin saber el paradero de los 43", enfatizó el portavoz de los familiares de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.