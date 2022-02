Familiares de universitarios y asesinados en Zacatecas exigen justicia y claman paz

Zacatecas.- Justicia es la que exigen los familiares de los cuatro jóvenes universitarios que fueron secuestrados y asesinados en la capital de Zacatecas luego de que salieran el fin de semana a pasar un rato agradable a un bar.

El asesinato de los cuatro universitarios ha causado mucha conmoción y temor entre la población, se sabe que integrantes del crimen organizado los "levantaron" gracias a que una de las jóvenes del grupo logró escapar, fue por su testimonio como se pudo iniciar una investigación.

"Queremos justicia, quiero a mi hermana viva, queremos ni una más desaparecida. Ella está viva en nuestros corazones pero queremos justicia", dijo un hermano de una de las víctimas.

Ayer martes en el municipio de Río Grande, a 120 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, familiares de Alexia Monserrat Abrego Esqueda, quien era maestra de preescolar que fue secuestrada y asesinada junto con tres jóvenes, exigieron justicia a las autoridades.

"Justicia presidente, gobernador, por favor, ya no queremos más, más muerte. Se fue nuestra niña chiquita, ay no, ay no, ay no. Diosito para todo esto porfavor", refirió Ofelia Esqueda familiar de una víctima

Pobladores, familiares, amigos y compañeros de Alexia,quien era maestra de preescolar de 25 años de edad, exigieron que se frene la ola de violencia en Zacatecas, claman paz.

Fue la noche del sábado 12 de febrero cuando Alexia, junto con cinco amigos más, tres hombres y dos mujeres, salieron a divertirse a un restaurante-bar y a su salida fueron secuestrados por un grupo de la deliciencia organizada.

Una de las jóvenes logró escapar y dio aviso a los familiares, quienes iniciaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y difundieron fichas de búsqueda del resto de los jóvenes.

Los cuatro cuerpos de los universitarios fueron localizados el domingo 13 de febrero en una camioneta Ford Lobo negra, placas ZCB-216-21 abandonada en la carretera estatal 181 en el municipio de Genaro Codina, en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes.

Las víctimas estaban atados, envueltos en bolsas, presentaban huellas de torturas y cerca de ellos encontraron dos cartulinas con mensajes alusivos a un grupo criminal.

Todos los cuerpos fueron identificados y entregados a sus familiares de acuerdo a información de la FGJE.

Las autoridades no revelaron las identidades de los jóvenes, pero familiares y compañeros de las víctimas confirmaron en redes sociales las muertes de Irving y Natalio, ambos de 21 años y alumnos de la Universidad Tecnológica de Zacatecas.

La otra víctima fue identificada como Alexia Monserrath, de 25 años y estudiante de Psicología, y Luis Ángel, quien presuntamente pertenecía al área de Ingeniería Civil, ambos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).