Fanny tenía 16 años, fue asesinada en Oaxaca tras ser amenazada por un agente municipal

Oaxaca.- Fanny tenía 16 años y era madre de un bebé de cuatro meses, fue hallada muerta en Oaxaca luego de que un agente municipal la amenazara de muerte, autoridades dicen que se trata de un suicidio pero existen pruebas suficientes para investigarlo como feminicidio, además de que ella contaba con medidas cautelares.

La joven madre fue encontrada muerta la mañana del 26 de septiembre dentro de su casa en San Juan Cotzocón, Oaxaca, se cree que la escena del crimen fue alterada, así lo informó la Fiscalía del estado.

De acuerdo a testimonios de los vecinos, una noche antes de que Fanny fuera encontrada sin vida, se escucharon sus gritos, algo que era normal ya que Alexis "N", quien tenía a la menor en calidad de pareja, la maltrataba así como la familia de este.

En el mes de julio Fanny fue llamada por la oficina del agente Issac "N" a petición de los padres de Alexis "N" para decirle que se "portara bien", además de que fue golpeada y amenazada por la autoridad.

"Mira, a mí no se me va a ser difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros"... Yo no le respondí nada, luego me gritó... "Ya lárgate de una vez de mi oficina, lárgate y de una vez te aviso que voy a denunciarte por vender drogas, voy a hacer a que te metan a la correccional de menores", se lee en la denuncia que puso Fanny ante las autoridades, motivo por el cual le dieron medidas cautelares.

Vecinos cuentan que el día de su muerte muchas personas entraron y salieron de la casa entre ellas el agente municipal que la había amenazado anteriormente.

Integrantes de la Red Mariposa de Mujeres Mixe piden que la familia de Fanny sea protegida, y que se investigue a fondo el hecho ya que puede existir una complicidad y corrupción del agente municipal, así mismo solicitaron que se le retire del cargo para que a investigación no sea entorpecida.