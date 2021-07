Fátima salió a buscar trabajo y ya no regresó; su madre pide ayuda para localizarla

Torreón.- La mañana de este jueves, se dio a conocer mediante un reporte a través de WhatsApp, la desaparición de la menor de 14 años que corresponde al nombre de Fátima, así lo manifestó su madre.

De acuerdo con lo señalado en dicho reporte realizado por la madre, la joven de tan solo 14 años, salió el lunes con una amiga a buscar trabajo, sin embargo, solo la amiga regresó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras difundirse el mensaje, el equipo de Telediario se comunicó con la madre para conocer más detalles sobre el caso, y así agilizar su localización.

Leer más: Emite USA Alerta de viaje a conciudadanos por alto índice delictivo en Aguascalientes

Según información recabada por dicho medio, la madre de Fátima indicó que su hija de 14 años salió el pasado lunes de casa de su abuela para ir a buscar trabajo junto con una amiga. Señaló que la menor salió de la casa alrededor de las 7 de la mañana y solo la amiga regresó.

Sin embargo, comentó que, tras ir con la amiga a preguntar por ella, esta dijo desconocer a dónde se fue, pues mencionó no haberla visto y que no habían estado juntas. No obstante, vecinos manifestaron haberlas visto juntas.

Noemy señaló que el día de ayer fueron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas para levantar el reporte de la desaparición de su hija Fátima de 14 años.

Leer más: Fracasa estrategia de AMLO en Michoacán; sigue la violencia: matan a policía en Peribán

Agregó que sabía que su hija tenía una relación con uno de los vecinos, sin embargo, no ha recibido respuestas tras ir a la casa del joven, quien ni siquiera le han contestado las llamadas ni le han abierto la puerta.

Indicó que lo primero que pensó fue que su hija podría haberse ido con él, pero señaló que tenía desde días antes de la desaparición de la menor que no veía a la familia de este vecino.

De momento, la madre de Fátima solicita ayuda a la ciudadanía y comparte su fotografía para poder dar con su paradero lo más pronto posible.

Video de policías corruptos siembran droga a motociclista

Síguenos en