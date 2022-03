Feminista de León aún esperan que se aplique la ley contra policías que las agredieron en 2020

León, Guanajuato.- Han pasado 17 meses desde que Policías Municipales agredieron a 23 feministas y cuatro periodistas durante una manifestación en León, Guanajuato, y las víctimas siguen esperando se haga justicia.

Verónica Cruz Sánchez, integrante del colectivo Las Libres, quienes han brindado asesoría jurídica y acompañamiento a las dos partes afectadas, hoy puntualizó a DEBATE que aún se desconoce la fecha de la próxima audiencia en la que se debe decidir si se vincula a proceso o no a los cuatro policías y a los dos mandos superiores quienes ordenaron la represión y detención "arbitraria" de las manifestantes y además se coartara la libertad de expresión de la prensa ahí presente.

La activista reconoció tener fe en que en fechas próximas se haga justicia a las víctimas por parte del poder judicial, pues añadieron que esta es la única de las tres instancias que está pendiente de dar resultados respecto al caso.

Tras la agresión, se acudió ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y este organismo puso una queja de oficio y emitió recomendaciones a las autoridades municipales las cuales en su mayoría ya han sido atendidas. También ya se aplicaron sanciones administrativas en contra de los funcionarios públicos, siendo uno de ellos despedido y al otro se le aplicó la retención del salario durante un mes.

Ambos resultados, señala Verónica Cruz, se debe a las exigencias que Las Libres y las víctimas han externado a las autoridades competentes.

"Ciertamente tiene que ver con nuestro acompañamiento jurídico especializado, pero también porque hemos hecho muchas cosas para que esto cambie aquí en el estado de Guanajuato", explicó.

Sobre la labor del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, señalan que la audiencia de vinculación a proceso debió realizarse desde diciembre del 2021, sin embargo, por la pandemia esta fue pospuesta sin que aún se conozca las nuevas fechas para los dos procesos judiciales que se llevan a cabo: uno interpuesto por las manifestantes y otro por los periodistas.

Pese a que el proceso ha sido largo, esperan que pronto se concluya con un dictamen a favor de las personas agredidas en la manifestación que se realizaba para exigir justicia para Evelyn, una joven abusada sexualmente por elementos de la Policía de Guanajuato.

"Sí tenemos confianza en las autoridades, si no, ni siquiera hubiéramos denunciado... Nosotras creemos como Las Libres que es ejemplar este proceso y esperamos que tengan las sanciones adecuadas", exclamó Cruz Sánchez.

Feministas aleccionan a Policía de León

Las Libres añadieron que este percance ha sido de gran enseñanza para los funcionarios públicos del municipio de León, quienes ya han tenido que aplicar protocolos adecuados para las manifestaciones feministas.

Menores de edad también sufrieron agresiones por parte de elementos femeninos de la Policía Municipal de León durante la manifestación #JusticiaParaEvelyn en agosto del 2020. (Captura)

"Tienen que aprender dos cosas: que, aunque no les parezcan o no les gusten las manifestaciones, su obligación es proteger a las manifestantes y dos que (los policías) no pueden hacer el uso de la fuerza desproporcionada porque les genera cierto enojo recibir algunas palabras, algunos insultos o incluso algunos golpes, porque tienen el uso de la fuerza y no es proporcional a quienes se manifiestan".

Argumentó la activista y aclaró "ni las queremos en la cárcel ni queremos a las policías sin trabajo, lo que queremos es que aprendan que esto no se hace y que, si estás en una posición de poder, tienes que aprender a utilizar ese poder en beneficio de la población, no en contra".

Finalmente, Verónica Cruz Sánchez dijo que la presencia de los cuerpos policiacos puede ser necesarios en las manifestaciones únicamente "para proteger a la población, pero sino no tiene por qué estar reprimiendo o estar siquiera en las manifestaciones".