Colectivos feministas acusan abusos al interior del Cereso de Irapuato, Guanajuato, piden justicia

Irapuato, Gto.- En Irapuato, Guanajuato, las consecuencias que derivaron de la marcha organizada a modo de protesta por colectivos feministas en contra de la violencia que están viviendo mujeres en Guanajuato y en México, ha dado de que hablar a nivel nacional e internacional. A través de redes sociales se viralizaron videos en los cuales se observa represión policiaca hacia las manifestantes.

En Irapuato, ya hay dos carpetas de investigación por estos hechos, la primera se interpuso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la queja oficial tiene el oficio 450/22-B por los presuntos abusos de policías hacia mujeres.

Después la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que se realizó otra denuncia ante el Ministerio Público en la carpeta 47466/2022 por daños a la presidencia municipal y agresión de parte de mujeres pertenecientes a colectivos feministas contra 11 mujeres policías.

Ambas denuncias siguen en proceso y serán las autoridades correspondientes las que dictaminen la resolución para cada denuncia. Por el momento el enojo sigue presente en la sociedad a menos de una semana de los hechos, de manera extra oficial colectivos feministas han denunciado detalles del abuso que sus compañeras vivieron al interior del Cereso de Irapuato.

El Colectivo Irapuato Feminista, exigió a través de sus redes sociales videos internos de la presidencia, esto fue lo que manifestaron a través de internet:

“Lorena Alfaro, queremos los videos de las cámaras de adentro de presidencia donde retuvieron a nuestras compañeras, las violentaron de diversas maneras e incluso abusaron sexualmente de ellas. Nos encargaremos de recordarte la represión en cada publicación que hagas en cualquier medio. nunca nos vamos a olvidar de tu incompetencia para mantener a las mujeres de Irapuato seguras”, se lee en el comunicado del colectivo.

“No importa cuántas veces nos bloquees, nos límites los comentarios, ni intentes silenciarnos, SIEMPRE TE VAMOS A RECORDAR DE LA MANERA QUE SEA NECESARIA LO QUE LE HICISTE A NUESTRAS COMPAÑERAS, LAS MUJERES DE IRAPUATO MERECEMOS JUSTICIA, NO MÁS VIOLENCIA”, se lee al final del comunicado del colectivo.

El colectivo Irapuato Feminista a través de su Instagram ha dado a conocer testimonios de las mujeres que participaron durante la marcha, estos son algunos de ellos:

“Si yo había asistido, pero yo estaba en el bloque de desaparecidos, porque mi familia, tengo familia desaparecida... de verdad no saben, ni siquiera saben lo que es cuando ya no está tu familia completa para que te golpeen así, no somos delincuentes, no hicimos nada”, expresó una mujer en testimonio anónimo.

Después de lo ocurrido en la marcha del domingo primero de mayo, algunas mujeres feministas han narrado lo sucedido, pero han preferido guardar el anonimato en su testimonio, porque tienen miedo de sufrir represalias, pues según información del colectivo Irapuato Feminista, algunas han sufrido acoso en sus domicilios por parte de policías días después de haber sido liberadas del Cereso de Irapuato.

“Nos arrastraron hacia la presidencia y nos bajaron todo el pantalón y nos agarraron a patadas, nos metían las manos en nuestras partes y con los pantalones abajo, nos daban patadas en la cara y con la macana nos pegaron en todo el cuerpo”, relató una mujer en testimonio anónimo para el colectivo Irapuato Feminista.

Estos son algunos testimonios más que han publicado colectivos feministas de la ciudad de Irapuato, Guanajuato:

Esto es parte de lo que está sucediendo en Irapuato, Guanajuato, un municipio que presenta altos índices de inseguridad para las mujeres. Serán las autoridades correspondientes las que informen los avances en las dos denuncias oficiales interpuestas en la ciudad, una por parte de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y la otra por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.