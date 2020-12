Feministas luchan con ahínco por la despenalización del aborto en Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo.- La Red Feminista Quintanarroense advirtieron, durante una rueda de prensa, que mantendrán la toma de las instalaciones del Congreso del Estado hasta que se debata y se dictamine la despenalización del aborto.

En la conferencia de prensa realizada en recinto legislativo, y transmitida por Zoom, cinco integrantes del colectivo exigieron que se dictamine la despenalización de la interrupción del embarazo y se pase al Pleno para ser vitada por los diputados y diputadas.

De igual forma, pidieron que se establezca una agenda con fechas específicas para que se aborden los temas inscritos en el pliego petitorio para antes del 8 de marzo del 2021.

Las integrantes de la ola verde aseguraron que con sus acciones no pretenden coaccionar a los diputados para que voten a favor o en contra de las iniciativas presentadas. Por el contrario, solo buscan el dialogo mediante las protestas pacíficas.

Para finalizar, las feministas desestimaron la intención de la Diócesis Chetumal- Cancún de manifestarse este martes 8 de diciembre en las instalaciones del Congreso del estado. Añadieron que no sienten preocupación por dicha acción.

Educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Queremos aborto legal, no obligatorio (…) la maternidad será legal o no será”, expresaron en un video tomado el 27 de noviembre desde el vestíbulo del Congreso estatal