Feministas mantienen toma del Congreso de Puebla por 7 días: piden diálogo con autoridades estatales

Puebla.- Un grupo de feministas mantiene tomadas las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla desde hace siete días para exigir a las autoridades la despenalización del aborto y un alto a la violencia de género y feminicidios, entre otras demandas.

Se trata de mujeres pertenecientes a diversas colectivas feministas, principalmente Coatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla, quienes mantienen un plantón en el interior y otro más afuera del Congreso poblano desde el pasado 24 de noviembre.

Eran aproximadamente las 16:00 horas del pasado martes cuando un grupo de jóvenes que se identificaron como estudiantes universitarias ingresaron a las instalaciones del Congreso y anunciaron la toma, a la vez que otro grupo colgaba mantas verdes con consignas como "Nosotras parimos, nosotras decidimos" y "Aborto legal ya".

Mientras tanto, otro grupo de feministas tomó de forma pacífica las instalaciones de la estación universitaria de Radio BUAP ubicada en el edificio Carolino, a cuatro calles del Congreso. Durante alrededor de una hora estuvieron al aire explicando las razones de la toma y cuáles eran sus peticiones.

En el pliego petitorio presentado figuran demandas como la despenalización y legalización del aborto en todo el estado de Puebla, la implementación de la Alerta de Género.

Desde un principio las manifestantes aseguraron que no abandonarían la toma del Congreso a no ser que se lleve a cabo una mesa de diálogo con las autoridades, en el que deben estar presentes el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; la alcaldesa, Claudia Rivera; el presidente del Congreso, Gabriel Biestro; representantes de la Fiscalía General y Secretaría de Educación Pública estatales, así como de universidades públicas y privadas.

Desde entonces, han resistido pacíficamente sin abandonar las instalaciones del recinto y su campamento, recibiendo apoyo por parte de otros colectivos, organizaciones y activistas, desde muestras de solidaridad a la toma hasta donaciones de víveres y acuerpamiento. También han llevado a cabo diversas charlas sobre derechos sexuales y reproductivos, así como actividades artísticas y culturales.

Después de las primeras 40 horas de resistencias, la colectiva Coatlicue Siempre Viva anunció que logró el primer acercamiento con las autoridades: el presidente del Congreso, diputadas de Morena y la fiscal de Género, a quienes les plantearon tres puntos primordiales:

Como resultado de este primer encuentro, anunciaron que se hará un exhorto público para dialogar con las máximas autoridades gubernamentales y educativas en el Congreso, además de que se garantizó la seguridad de las activistas que participan en la toma.

El viernes, asociaciones, organizaciones, colectivas y feministas lanzaron desde redes sociales pronunciamientos para manifestar su respaldo y solidaridad a la toma del Congreso de Puebla.

Ese mismo día, denunciaron que se impidió el acceso a internet en el Congreso y dificultades para conseguir una médica, ya que hubo compañeras que comenzaron a sufrir malestares.

El domingo 29 de noviembre, a casi una semana de la toma feminista, Coatlicue Siempre Viva compartió un nuevo comunidado desde su página de Facebook, firmado por más de 40 colectivas y organizaciones.

Exigimos a las autoridades del congreso, al gobierno del estado y todas las autoridades universitaria a establecer un diálogo con carácter resolutivo, con propuestas claras y no viables, los derechos y la vida de las mujeres no pueden seguirse poniendo en discusiones que no llevan a decisiones concretar para erradicar las problemáticas", exhortaron.