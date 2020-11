Feministas vandalizan la FGE en Puebla y exigen cese a la violencia de género

Puebla.- Este miércoles 25 de noviembre grupos feministas marcharon en Puebla, Puebla, exigiendo el cese a la violencia contra las mujeres en el estado, así como en el resto de México, vandalizando como reclamo la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además del recinto de justicia, monumentos históricos como a los Niños Héroes de Chapultepec, el Ángel Custodio, las estaciones de la Red Urbano de Transporte Artículo (Ruta), y fachadas de viviendas del Centro Histórico fueron rayadas durante la manifestación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Consignas como "Puebla Feminista" "Justicia" "No más violencia de género" "no más machismo", entre otras, fueron escritas en los lugares antes mencionados y usadas como grito de guerra.

Las mujeres protestaron con música de batucada, ropa color negro y pañuelos verdes por el el bulevar 5 de mayo, teniendo como destino el Zócalo de Puebla, donde también hicieron pintas a inmuebles de la zona.

Llevaban consigo pancartas con escritos diversos, como las frases: "si mañana soy yo no juzguen a mi mamá por favor acompáñenla", "yo no me morí a mí me mataron" "no es feminista es contra el feminicido", entre otras.

Las mujeres también acusaron al Gobierno de corrupto, exclamando "por tu culpa estoy de luto". Otra de sus exigencias es la legalización del abordo en el estado del centro de México, donde se criminaliza a quienes interrumpen la gestación.