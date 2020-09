Festival Internacional del Globo, de León, Guanajuato, será virtual: Diego Sinhue

León, Guanajuato.- El Festival Internacional del Globo (FIG) de León, Guanajuato, solo se podrá disfrutar en formato virtual, anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mediante un mensaje en video que compartió esta tarde en sus redes sociales, en el cual añadió que la realización del tercer evento más importante en su tipo a nivel mundial sigue estando programada para el próximo mes de noviembre.

"Este año, ante la pandemia del Covid-19, tenemos que proteger la vida y la salud de los asistentes, pilotos y colaboradores, por lo que será en un formato virtual del 13 al 16 de noviembre", dijo el gobernador de Guanajuato respecto a la edición número 20 del FIG.

El anuncio también lo dio la Secretaría de Turismo del Guanajuato mediante una rueda de prensa virtual que ofreció sus redes sociales.

"Guanajuato ha dejado muy claro que la salud es primordial y por ello celebro que tanto el comité organizador, las autoridades municipales y el estado de Guanajuato hayan logrado encontrar este replanteamiento".

Dijo Juan José Álvarez Brunel respecto a la decisión que tomaron las diversas autoridades de restringir el acceso a los visitantes a la realización del evento que tendrá lugar en el Parque Metropolitano de la ciudad de León, Guanajuato, y mejor optar por ofrecer el evento de manera virtual.

"El Festival Internacional del Globo, en directo, será un evento transmitido en vivo y completamente gratuito que podrán disfrutar en línea desde cualquier lugar en el que se encuentren"

Añadió Rodríguez Vallejo.

Las afectaciones que sufrirá el FIG

Como DEBATE ya le ha dado a conocer en publicaciones anteriores, para este 2020, los organizadores del Festival Internacional del Globo esperaban superar la edición del 2019 en la que hubo 600 mil visitantes y más de 200 globos participantes procedentes de 25 países, sin embargo para este año la pandemia del coronavirus los ha limitado.

Hoy, Escandra Salim Alle, directora del FIC, reveló que en esta edición virtual solo habrá la presencia de 100 globos aerostáticos, procedentes de 100 países.

Por su parte, el secretario de turismo del estado, Juan José Álvarez Brunel, dijo que la derrama económica que en años anteriores ha dejado el Festival Internacional del Globo a Guanajuato es de "cerca de los 700 millones de pesos", sin embargo, dijo que aún es muy pronto para decir a cuanto se reducirían las ganancias con el formato virtual, sin visitantes.

"Podremos saber cuál es el resultado una vez que termine el evento y entonces estaremos en posibilidades de compartirlo"

¡Toma nota!

El magno evento se realizará del 13 al 16 de noviembre y de acuerdo a la información de los organizadores del FIG, en la zona de despegue únicamente se permitirá la presencia de entre 350 a 400 personas, entre las que deberán estar los organizadores del evento, los pilotos con sus respectivos equipos y los conductores del festival, entre los que reveló que habrá personalidades de talla nacional e internacional.

Las transmisiones en vivo iniciarán desde las 6:30 horas (de la mañana) en plataformas digitales propias del Festival Internacional del Globo, en ellas se podrá ver desde el inflado de globos, así como sus despegues.

Por las noches a partir de las 19:00 horas se transmitirá totalmente en vivo la Noche Mágica, con el inflado de globos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México.

Entre los 100 globos que participarán, procedentes de 12 países, habrá 11 figuras especiales: La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.

Finalmente, la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato pide a los interesados estar al tanto de la programación y demás novedades que se irán anunciado respecto a la edición virtual del Festival Internacional del Globo, denomimado "en Directo".