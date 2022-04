Fluye asilo de ucranianos de México a EUA, pero no para otros

México.- La migración de ucranianos es distinta a lo que ha ocurrido con centroamericanos, haitianos, africanos o bien los mismos mexicanos que se trasladan a fronteras, como la de Tijuana, con el fin de llegar a EUA, expresaron el funcionario Enrique Lucero y la activista Paulina Olvera, quienes se desempeñan en la atención a migrantes en Tijuana, Baja California.

Durante una mesa de análisis en vivo organizada por EL DEBATE con la organización América sin Muros y la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, los invitados coincidieron que México puede recibir a migrantes de otras nacionalidades y dar un trato digno, como lo ha estado haciendo con los ucranianos.

Esto no se refleja con la llegada de centroamericanos o bien haitianos, subrayó Paulina Olvera, de la ONG Espacio Migrante. Indicó que sí hay malestar social de algunos grupos que tienen varados mucho tiempo, meses o años en Tijuana, en espera de recibir asilo en EUA y a quienes no se les ha dado la oportunidad, dijo.

Informó que actualmente EUA procesa de 500 a mil solicitudes de asilo diarias para ucranianos. Desde que inició el conflicto, se han otorgado alrededor de 10 mil, lo cual, hizo hincapié, es positivo, pues se destinaron recursos económicos y voluntad política para ello; pero puso en contraste la otra realidad, ya que en 2020 la lista de espera para solicitar asilo en esta frontera era de más de 9 mil personas. Algunos, dijo, aún siguen esperando su turno, ya que los trámites se ralentizaron durante dos años debido a la covid-19.

Hay un trato diferenciado

Si se han podido agilizar los trámites para los ucranianos, ¿por qué no se ha podido con otras olas migrantes?, señaló la Dra. Aribel Contreras, maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Aplaudió que esté fluyendo el apoyo para los refugiados ucranianos en la frontera norte, sin embargo, también subrayó que han ocurrido y están ocurriendo otras crisis de violencia, por ejemplo, en Centroamérica, donde las personas ven sus vidas amenazadas y no han obtenido el mismo trato en EUA y México.

Esto debe abrirnos a una nueva mirada a la migración, dijo, por el bien de todos los migrantes, debe ser, dijo, un proyecto a largo plazo: la diplomacia migratoria.

La profesora de la Universidad Iberoamericana, la Dra. Contreras, expuso que los ucranianos podían volar hacia EUA directamente, pero lo están haciendo a través de México llegando a fronteras como la de Tijuana; en donde, dijo, se han exacerbado sentimientos de molestia y donde se cuestiona la incongruencia de los gobiernos mexicano y estadounidense, puesto que a unos migrantes de tez morena se les da un trato distinto y a los de tez blanca otro, aunque, dijo, las realidades son diferentes y no se pueden comparar.

Informó que el alto comisionado de Naciones Unidas estimó que la migración forzada de ucranianos llegará a los 10 millones. Hasta el momento, de acuerdo con la Acnur, dio a conocer que hay más de 26 millones de refugiados en diversas naciones, con cifras al 2020, principalmente de Siria, Venezuela y Afganistán, sin embargo, hizo hincapié que no se sabe cuándo vaya a terminar la gran oleada de migrantes ucranianos y la crisis humanitaria que viven.

Maestro Enrique Lucero Vázquez

Director de Atención a Migrantes de la presidencia municipal de Tijuana, BC

Ucranianos reciben un permiso humanitario

Antes del 24 de febrero, cuando estalló la invasión de Rusia a Ucrania, se observaban en Tijuana a personas de estas dos nacionalidades que deseaban ingresar a EUA, sin embargo, fue después de esta fecha cuando a los ucranianos se les empezó a dar el estatus de refugiados en el vecino país, pero se bloqueó a los rusos, indicó Enrique Lucero. A los ucranianos se les da actualmente un permiso humanitario para ingresar a EUA, donde ucranianos nacionalizados se hacen cargo de sus gastos y los reciben.

director de atención a migrantes en Tijuana, dependencia del Ayuntamiento, informó que esta ciudad concentra a la mayor cantidad de extranjeros que desean llegar a EUA, por lo cual, es esencial cuando se dan oleadas de migrantes permanecer en contacto con otras ciudades, como Mexicali, Rosarito y Tecate, ya que se pueden trasladar a estos sitios.

Mencionó que urge mejorar los albergues para migrantes. En Tijuana, hay 25, pero hay algunos que no cumplen las medidas mínimas de salud, indicó. También se necesita dar atención hospitalaria, dijo, a los migrantes, pues actualmente se les da, pero solo un chequeo general. Declaró que se necesitan también flexibilizar trámites para los migrantes, lo cual involucra a sus países expulsores.

Paulina Olvera Cáñez

Directora de Espacio Migrante

Si hay voluntad, el trámite es digno y ágil

Paulina Olvera, fundadora y directora de Espacio Migrante, ONG que brinda apoyo en Tijuana, Baja California, dio a conocer que con la migración forzada de ucranianos a esta ciudad se ha observado que el trámite para los solicitantes de asilo puede ser ágil y digno, tanto de autoridades de Estados Unidos como de México. Olvera, quien cursa una maestría en Estudios

Latinoamericanos en la Universidad de California, San Diego, indicó que México ha servido a la política migratoria del vecino país, puesto que ha sido una barrera de contención a la migración de otras personas, como los haitianos y centroamericanos, a quienes, dijo, se les recibe con la Guardia Nacional en Tapachula y se les violentan sus derechos humanos, por ejemplo, al impedirles el libre tránsito; denunció que se han documentado violaciones sexuales de migrantes en México y agresiones.

La activista expuso que estos otros migrantes que llegan a México no vienen huyendo de guerras porque “son guerras no declaradas”, pero también son personas cuyas vidas se encuentran en peligro. Incluso comentó que en Tijuana están llegando muchos michoacanos que quieren cruzar a EUA y no tienen el mismo trato en las solicitudes de asilo. En Tijuana, alertó, los cárteles están identificando a estos desplazados internos, así como las pandillas en el caso de centroamericanos.

Para Olvera, la respuesta de México debe ser el acceso a derechos para los migrantes y la no discriminación, pues señaló que en México hay un racismo institucional hacia migrantes, como africanos o haitianos.

Embajador David Renato Nájera

Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano

Es una decisión política

David Renato Nájera, quien fungió como embajador de México en Hungría y es miembro del Servicio Exterior Mexicano, opina que, más que un tema de raza, es un asunto político, ya que sí se contrató gente en la garita de CBP (Customs and Border Protection) en EUA y se han procesado con rapidez los rezagos de solicitudes de asilo para ucranianos, dijo.

Al no aceptar o retrasar las demandas de asilo de centroamericanos, mexicanos o bloquear a ciudadanos rusos, se ve un fenómeno de decisión política de EUA, reafirmó Nájera, quien preside la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano AC, que reúne a diplomáticos de carrera en activo y retiro.

Sin embargo, el embajador criticó que México no tenga una posición política en cuanto a los solicitantes de asilo de diferentes países. La migración ucraniana, consideró, debe significar esta reflexión, dijo, ya que México es un punto de tránsito hacia EUA, pero también puede convertirse en el destino de diversos extranjeros.

En otro punto, el embajador comentó que se observan redes de tráfico de personas para cruzar migrantes a través de México hacia Estados Unidos, algunas benévolas y otras mal intencionadas, por lo cual debe ponerse atención en este asunto, dijo.