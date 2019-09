Fonden no sirve para nada: Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- “Lamentablemente el Fonden nunca ha servido para nada, no está corrigiéndose todavía, porque el año pasado que vinieron las primeras inundaciones en Sinaloa fuimos ante el Fonden y nos encontramos con que hacia cinco años que había pasado el huracán Manuel y no les pagaban”, lamentó Rubén Rocha Moya.

El senador indicó que ya intervino y acudió al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para agilizar la entrega del recurso, ya que ante los problemas de desastres se debe de pagar de inmediato a los afectados; porque las inundaciones causan la pérdida de los materiales más elementales para el ser humano.

Desastres

Indicó que existe la responsabilidades por parte de las diversas Secretarías para que hagan un levantamiento de inmediato; pero después de que pasa el desastre no tienen más de tres semanas para que se realice y se pueda atender la necesidad, pero lamentablemente eso no se está atendiendo como debe ser, ya que no fluyen los apoyos.

El legislador morenista detalló que se debe revisar, ya que en el fideicomiso sí existen los recursos, pero el problema es la operatividad, ya que actualmente hay demasiada burocracia en ello.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado Sinaloa se declaró en zona de desastres en varios municipios para recibir este apoyo, pero no llegó.

Inconformidad

Ante la inconformidad por parte de productores en cuanto al ingreso objetivo del precio del maíz, los cuales amenazan con realizar una manifestación, Rocha Moya expresó que México es un país de libertades, por lo que los sectores de la sociedad que consideren que tienen algo que reclamar y exigir están en todo su derecho de hacerlo: “que usen su derecho a manifestarse, sin lugar a dudas hay que hacerlo si eso es lo que creen y lo resuelven libremente”.