Forma de repartir recursos divide a grupos de búsqueda

Sinaloa, México.- Hasta cinco ocasiones a la semana salen los doce colectivos sinaloenses de búsqueda de personas desaparecidas a campo para detectar un rastro de los familiares o conocidos cuyo paradero desconocen o que fueron llevados a la fuerza.

Los 35 mil pesos mensuales que el Gobierno de Sinaloa autorizó y presupuestó por cada uno de estos grupos no es suficiente, considerando que en algunos casos es necesario darle comida, transporte e hidratación a más de cincuenta personas por búsqueda.

En concreto, las autoridades estatales brindan un apoyo de 7 mil pesos por concepto de cinco búsquedas al mes a estos colectivos. Así, mientras algunas agrupaciones sinaloenses de búsqueda de personas desaparecidas están a favor de las directrices de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a cargo de Juan Carlos Saavedra Ortega, hay otros que no están conformes con la situación.

En el norte de la entidad, Mirna Nereyda Medina Quiñones, lideresa de las Rastreadoras de El Fuerte, declaró que la dependencia proporciona el apoyo para las búsquedas por un máximo de cinco ocasiones al mes, y anotó un proceder en la dirección correcta por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de los organismos federales y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para ayudar a los familiares a encontrar a personas desaparecidas.

Abundó que en este momento existen por lo menos doce agrupaciones de este tipo, por lo que algunas de ellas consideran que les están condicionando los apoyos.

Rosa Nériz, integrante de Sabuesos Guerreras AC, se deslindó de los recursos que puedan emanar de las instancias oficiales:

En contraste, hay grupos que apenas se han acercado a las autoridades para la obtención de estos financiamientos para las expediciones, como es el caso de Rastreadores de Fe y Esperanza, en Los Mochis, liderados por Mario Higuera Cota, que regularmente obtienen los insumos necesarios independientemente.

Mirna Nereyda Medina rememoró que, desde un principio, el delimitar la actuación y las competencias de las autoridades y de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas fue muy importante, ya que, al dar con una fosa, inmediatamente los peritos interrumpían y se «apropiaban» del hallazgo o de las evidencias: «Era un pleito que teníamos, porque ellos llegaban y se hacían dueños de la situación, no te permitían ver nada; habiendo encontrado uno el cuerpo y habiendo localizado, tenías que andar después en las funerarias checando la información», condiciones que cambiaron con la aplicación del Protocolo para la Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada y de la coordinación de los colectivos con las autoridades.

Agregó que los grupos de búsqueda de personas pueden hacer labor de campo diario o en la medida de lo posible; sin embargo, el soporte financiero por parte del Gobierno se obtiene en un número determinado de eventos, ante lo que distintos colectivos externaron su rechazo.

La Comisión de Búsqueda decidió que se nos daría apoyo para cuatro o cinco búsquedas al mes; no es condición. Yo puedo ir a buscar todos los días, pero no voy a tener el apoyo por búsqueda. Son doce colectivos en el estado, no podría ser. No es condición, sino que es el único apoyo que te darán».