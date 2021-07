Fracasa estrategia de AMLO en Michoacán; sigue la violencia: matan a policía en Peribán

Peribán, Michoacán. - La violencia no para en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, donde se reporta que células del crimen organizado emboscaron a efectivos de la Policía Municipal de Peribán, sobre la carretera que conduce a Buenavista y que estos días se ha visto envuelta en hechos violentos.

De acuerdo a reportes, los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Tenguerán, donde un elemento resultó muerto por la emboscada.

Estos hechos se suman a los que se suscitaron desde esta mañana en los municipios de Uruapan y Tangamandapio, donde atacaron las oficinas de Tenencia además de disparar a personal de la policía municipal de Uruapan, resultando herida una persona perteneciente al crimen organizado.

Cabe señalar que desde el domingo grupos civiles armados han protagonizado una serie de enfrentamientos entre ellos, esto derivado del secuestro del exlíder de las autodefensas en Michoacán, Ángel Gutiérrez, “El Kiro”, quien fue rescatado el día de ayer martes en la comunidad de Buenavista.

Los bloqueos de carreteras a través de robo de autos o destrucción de caminos se presentaron desde el domingo, sin embargo, desde las últimas horas se ha recrudecido las acciones, con ataques a la población civil como lo ocurrido esta mañana del miércoles en Tarecuato.

En Aguililla, Michoacán, rechazaron hablar con funcionarios. Foto: Gilberto V.

Por su parte, los habitantes de Aguililla, Michoacán recibieron hoy a funcionarios federales, pero mientras no vean una solución a los hechos de violencia en la entidad, no tendrán diálogo, pues no consideran que haya un clima para hablar de programas sociales mientras sigue la ola de violencia en la región.

Los habitantes de la región son los que más se han visto afectados en estos días por la presencia y disputa de las bandas criminales, quienes mantienen sitiada la zona con las constantes balaceras por lo que piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resultados reales para la paz.

Ataque en Tarecuato Michoacán

