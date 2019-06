México.- Todo mundo sabe cuándo se celebra el Día de la Madre, pero sabes cuándo se celebra el Día del Padre. Por si aún tienes confusión con este dato EL DEBATE te informa que el Día del Padre no tiene una fecha en especifico, sino que año con año se celebra el tercer domingo del mes de junio.

Este 2019 será celebrado el próximo domingo 16 de junio y por ello te presentamos a continuación las frases de papá que te harán recordarlo este Día del Padre.

En Twitter surgió la tendencia #LasFrasesdePapá y sin duda leer cada una de ellas permite que podamos recordar a aquel hombre que además de ser nuestro padre, es nuestro mejor amigo e incluso para muchos nuestro súper héroe.

Quizás aún vivas con tu papá, o por alguna circunstancia él ya no está contigo físicamente, podría ser que ahora está lejos o simplemente ahora descansa y está en un lugar mejor.

EL DEBATE te hará sentirte más cerca de él, incluso con el pensamiento. A continuación te compartimos las mejores 5 frases que papá dice y que te hacen recordarlo.

"#LasFrasesdePapá mis hijos primeroaplauso por los q actúan así".

"Ahorita vengo, voy por cigarros", y la pregunta ¿regresó?

"- ¿Papá puedo ver la tele? - Mírala pero no la prendas", ¿a quién no le pasó?.

"#LasFrasesdePapá Saca poco a poco el clutch, QUE SAQUES EL CLUTCH!!", como olvidar las clases de manejo.

#LasFrasesdePapá no importa no me regalen nada, yo me puedo regalar sólo.