"Fue un día muy triste", madre denuncia que su hijo con síndrome de Down no fue invitado a su graduación

Coahuila.- Estamos en época de graduaciones y si bien muchas historias que se han viralizado han causado alegría por el gran esfuerzo que padres de familia hacen para que sus hijos vivan la experiencia de recibir su certificado, otras historias por contra han causado indignación y tristeza, como la compartida hace algunos días por una madre en Coahuila.

Fue a través de redes sociales, que la mujer denunció que su hijo fue víctima de discriminación ya que el pequeño tiene síndrome de Down y por ello no fue invitado a la ceremonia de graduación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hoy fue un día muy triste para mí, una vez más discriminan a mi hijo porque tiene síndrome de Down", escribió la mujer en redes sociales

La madre mencionó que de nada valió todo el esfuerzo realizado por su hijo, pues pese a que se entregaron todas las tareas, y se presentó en cada conexión en línea, el menor no fue invitado a la ceremonia de graduación de kínder.

"Siempre hacía lo posible por cumplir con todo para que mi hijo se llegara a graduar del preescolar", expresó y agregó que días antes se había comunicado con la directora del plantel, sin embargo no le dio una respuesta sobre si se haría algún evento especial, al igual que la maestra quien solo le indicó que enviará una foto de su hijo con el uniforme en un fondo blanco y que después se comunicarían con ella, situación que nunca sucedió.

Captura de pantalla

Si bien comprendió que por la pandemia de Covid-19 al igual que el año pasado no habría graduación, su sorpresa e indignación fue tras enterarse de casualidad que se había organizado una ceremonia y que su hijo no había sido invitado.

Mencionó que el decepcionante momento se dio tras comprar algunos materiales y pasar frente al plantel, pues observo que las puertas estaban abiertas y tras asomarse, vio a los niños uniformados con sus arreglos de graduación e acompañados de papás y padrinos.

"Se me hace una injusticia de verdad. Me dio coraje y sentimiento le marque a la maestra a las 9:40 y le pregunte por el evento", a lo cual la maestra respondió que se le olvido avisarle y sólo le ofreció una disculpa y le pidió que aún podía llevar a su hijo ya que la ceremonia iniciaría a las 10:00, sin embargo, mencionó que no lo llevó ya que fue una injusticia.

"Para las personas del plantel si ven esto saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día hoy", lamentó la madre.

Intenso tornado sorprende a pobladores de San José de Iturbide, Guanajuato (1)

Síguenos en