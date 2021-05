Fuerza x México impugnará la candidatura de Alfredo Ramírez por Morena

Michoacán. - El partido de Fuerza por México, en conjunto con su representante Cristóbal Arias, impugnarán la candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla, quien va abanderado por Morena para la gubernatura de Michoacán, quien sustituirá a Raúl Morón en el proceso electoral

De acuerdo a los medios locales, Arturo Herrera Conejo, quien es coordinador de medios del candidato Cristóbal Arias Solís, quien asegura que al igual que Morón, el actual candidato no cumplió con entrega de gastos de precampaña y eso le debe impedir el candidato.

“La ley es dura pero es la ley; se cumple o no se cumple. El artículo 229 numeral 3° de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no contienen un catálogo de sanciones, este dice que el precandidato informará sobre su ingresos y gastos de precampaña y al final dice que de no cumplir se le negará su registro, nunca se especifica para cuál candidatura”, agregó el abogado del equipo de campaña de Arias Solís, Antonio Lozano Cuevas.

El licenciado señaló que desde las precandidaturas de Morena se trató de evadir la ley, en vez de que los partidos asumiera sus responsabilidades, creyendo a que el sólo introducir el término “representante de la 4T en Michoacán”, sería la manera para no cumplir con las determinaciones legales y poder evadir a las instituciones que determinan los procesos electorales en la entidad.

Asimismo, a través de sus redes sociales, el partido Fuerza x México se pronunció en contra de las acciones determinadas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el cual decidió retirar las candidaturas de las planillas de Tanhuato, Vista Hermosa y La Piedad, debido a que no cumplia con el reglamento de la paridad de género, por lo que señalaron que están en contra de la resolución del órgano electoral.

“El Comité Estatal del Partido Fuerza x México, manifiesta en su totalidad desacuerdo con la determinación, pues el partido siempre ha impugnado por la protección de los derechos político electorales de todos los ciudadanos, por tal motivo, no es aceptable que se prive el derecho humano es votado y a través de las candidaturas ser un servidor público”, se puede leer en el comunicado oficial.

Asimismo, aunque señalaron respetar las leyes establecidas por las autoridades electorales, acusaron que rechazan las acciones tomadas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y cancelar las candidaturas de los tres municipios, así lo señaló en el boletín de prensa.