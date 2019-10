Funcionaria pública de Puebla renuncia tras ser exhibida. Video

Ciudad de México.-Assenet Lavalle Arenas, directora de la Comisión Estatal de Vivienda en Puebla, presentó este martes la renuncia a su cargo tras ser exhibida en un video gritando a sus empleados.

La Secretaría de Bienestar estatal, la cual rige la Comisión de la ahora ex funcionaria, dio a conocer la dimisión en un breve comunicado.

"La Secretaria de Bienestar, Lizeht Sánchez García, convocó para mañana a sesión extraordinaria, con la finalidad de aceptar la renuncia de Lavalle Arenas y, en su caso, nombrar a un encargado de despacho, en tanto el Gobernador Miguel Barbosa Huerta designa un nuevo titular", se informó.

En el video publicado en medios locales, Lavalle Arenas se exaspera con una empleada que no cumplió sus instrucciones.

¿Quién manda? Tú decidiste por tus huevos, ir aquí, allá, hacer x ó y, ¡Dí una puta instrucción!", le gritó desde su asiento.

"Qué carajos hacen a las 12 y media de la tarde sin seguir mi instrucción, en qué cabeza cabe ir en contra de lo que yo digo", siguió, "la gente indisciplinada se me larga, por menos de eso, qué parte no has entendido que se siguen las instrucciones que yo digo, sean malas o buenas".

Pónganme enfrente solo 5 minutitos a esta vieja hdsrptm #AssenetLavalleArenas



Ella es directora de la Comisión Estatal de la Vivienda en #Puebla y así trata a los trabajadores.



¿Será este el 'humanismo' que les ha enseñado el dmnt López? pic.twitter.com/lTSUsUoZMZ — ��️Emily®----➤ (@TuitEmil) October 29, 2019

Tras el incidente la empleada solicitó a Lavalle su renuncia.

Lárguense, a seguir mis instrucciones, no quier hablar contigo. Me vale madres, falta que yo te la acepte (la renuncia)".

El Secretario de Gobernación estatal, Fernando Manzanilla, condenó en entrevista la forma en que la directora trataba a sus subordinados.