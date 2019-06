Gael García no le gusta la marihuana, pero gana recurso para consumirla

México.- Gael García Bernal dijo que no le gusta la marihuana pero aseguró haber ganado un recurso para su consumo recreativo en México, argumentando que abogar por la legalización de la hierba erradicaría parte de la violencia que genera el narcotráfico.

"La marihuana en sí no ha matado a nadie, pero la prohibición de la marihuana sí, y ha destruido a muchísimas personas y a muchísimas familias", dijo Gael García durante la presentación de su filme "Chicuarotes" en Ciudad de México.

Gael García Bernal, protagonista de "Y tu mamá también", solicitó el recurso en octubre pasado ante un tribunal federal y obtuvo un fallo a favor el 3 de junio.

Les confieso, a mí no me gusta (el cannabis), no me pega bien", dijo bromista el actor de 40 años de edad .