Gana 350 USD en premios jugando futbol en tu XBOX ONE, ¡Inscríbete ahora! 

Si tienes un XBOX ONE, te gusta el futbol y quieres ganar hasta 350 USD en premios, no te pierdas la oportunidad de participar en el segundo torneo FIFA20 que EL DEBATE y EGAMES NEWS organizan para ti.

El segundo torneo FIFA20 ahora de XBOX ONE, se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre, a través de la plataforma de XBOX ONE con un cupo limitado de 64 participantes, pueden participar los siguiente países México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, entre muchos otros. Así que es tu momento de competir contra grandes jugadores. No lo pienses más e inscríbete AQUÍ.

Por esta ocasión, el costo para participar será de 10 dólares, y será de eliminación directa.

¿Cuáles son los premios?

Además de grandes momentos de diversión y adrenalina, los primeros dos lugares ganarán hasta 350 USD en premios:

1er lugar: 300 USD

300 USD 2do lugar: 50 USD

Los premios se pagarán dentro de las 2 semanas posteriores al evento, a través de la cuenta de PayPal que se utilizó para el registro.

Requisitos para los jugadores inscritos:

Contar con una consola XBOX ONE

Disponer de FIFA20 para XBOX ONE

Tener buen internet

Reglas para los participantes del torneo:

Eliminación directa

6 minutos de velocidad normal

Los participantes tendrán media hora para llevar a cabo su partida en base al calendario

En caso de empate se jugará un segundo juego

El mínimo para llevar a cabo el torneo es de 64 jugadores

Los horarios se tienen que respetar como corresponde y solo habrá tolerancia de 10 minutos

La competencia es con equipos del club (no selecciones)

Se desarrolla en Online Friendly

IMPORTANTE: Están prohibidos los ataques verbales, groserías, palabras insultantes entre participantes, de ser así, se llevará a cabo la descalificación directa.

La configuración de la invitación debe ser la siguiente:

Duración: 6 minutos por mitad

Controles cualquiera

Velocidad del juego: Normal

Plantillas online

Las pausas que ofrece el juego están permitidas

Los participantes por desconexión en primer tiempo se debe jugar de nuevo (Se determinará caso por caso)

Si no se presenta en 15 min se dará por perdido y gana el jugador que esté

Calendario:

Recuerda que el torneo será el próximo 20 de septiembre y dará inicio a las 5:00 de la tarde (con horario de Ciudad de México), y se jugará hasta encontrar un ganador.

El calendario se dará a conocer el día 19 de septiembre, un día antes de iniciar el torneo.

No te quedes fuera del segundo torneo FIFA20 XBOX ONE, es tu momento para demostrar que eres el mejor. Inscríbete hoy mismo dando click a este link.