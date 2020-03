Ganarse la vida como estatua viviente; la historia de un artista

Guanajuato, Guanajuato. - El Mictlantecuhtli Azteca es un hombre que hace teatro en calle como estatua viviente. Su nombre es Uriack Zenteno, y tiene 43 años de edad, es bailarín, actor para ganarse la vida, haciendo lo que más le gusta.

Zenteno, interpreta a Mictlantecuhtli, la deidad de la muerte en tres diferentes culturas, pero él solo interpreta la Mexica y la Zapoteca, además de representar al Charro negro con este tiene toda la escenografía de una cantina, Diego Rivera y un Catrín.

Pero ¿qué sucede cuando una persona que vive de el turismo se enfrenta a una crisis como el coronavirus? Este artista trabaja haciendo performances callejeros desde hace 20 años.

“Pues hasta ahorita noha habido (afectaciones por el coronavirus) aquí en Guanajuato ahorita ha estado afectado por la inseguridad y todo lo que se vive en el estado”.

Zenteno cree que esto podría afectar o beneficiar, él recuerda la situación de hace 10 años con la influenza H1N1, cuando se le recomendó a la gente permanecer en casa y no visitar sitios concurridos, pero menciona que, en lugar de eso, la gente se fue de vacaciones.

“No hasta ahorita no, a veces la gente se autosugestiona, que digo el virus está latente no, pero es como lo de la influenza, que de repente dejaron de salir y todo el rollo y me acuerdo que en ese entonces estaba yo en Acapulco, y fue maravilloso porque de repente estaba atascado de gente, o sea no podían salir a lugares concurridos supuestamente y pues la gente aprovecha y se va”

Es originario de la Ciudad de México, y desde hace 20 años se dedica a ser estatua viviente. Lo comenzó a hacer por necesidad, ya que su madre estaba enferma (la madre ya falleció), padecía cáncer y el trabajaba en cinco distintos lugares para pagar los tratamientos, entonces le recomendaron que saliera a las calles a trabajar.

“Todo viene desde la Grecia Antigua, todos los espías se pintaban de blanco y se postraban como estatuas y así escuchaban las tácticas de sus enemigos, hace más de 40 años, en las ramblas en Barcelona actores que no les permitían trabajar, se maquillan y salen a las calles a protestar maquillados” menciona Zenteno al platicar sobre el origen de este performance.

El artista menciona que entonces eran muy pocos los artistas que salían a trabajar en eso. En ese momento, los artistas callejeros tuvieron que hacer casting con las autoridades para que les dieran un permiso de trabajar, pero menciona Uriack Zenteno que las extorciones de parte de los comerciantes eran horribles, e incluso las autoridades les llegaban sin aviso.

Charro Negro estatua viviente de Guanajuato

Foto: Carolina Solís

Actualmente vive en la capital de Guanajuato y ahí trabaja. Dice que se quedó en esa ciudad porque ahí y en Tlaquepaque el gobierno y las instituciones tiene más apertura al arte, les dan más oportunidades, ya menciona que saben que eso le atrae al turismo.

“A diferencia de Guanajuato y de Tlaquepaque, porque aquí apoyan el arte, por ejemplo, hay varios personajes de cosplay que no dejan trabajar, a mí me dijo turismo, tus personajes entran, me empezó a seguir en Instagram y luego en Facebook y ya platicando fue que me dijo, oye me encanta tu trabajo”

Zenteno menciona que siente mucha satisfacción de su trabajo, que siente algo muy padre cuando la gente aprecia su trabajo, resalta que tiene un fan que se hizo el tatuaje de su cara con el personaje de Mictlantecuhtli.

“La gente lo recibe a uno con los brazos abiertos, […] yo hago un pequeño espectáculo, aquí en esto que nosotros hacemos hay dos tipos de estatuas, el mismo corpórea que es lo que yo hago, que de ahí viene un performance, los mismos estatuarios que son los que quedan totalmente inmóviles por horas y horas y pues a la gente le encanta".

Performance de el Charro Negro, artista callejero

Foto: Carolina Solís

Con el personaje de Mictlantecuhtli, cobra vida y cuenta leyendas prehispánicas, además de un pequeño ritual, para después ir regresando poco a poco a la inmovilidad y eso le agrada mucho a la gente, comenta el artista.

Uriack Zenteno estudio teatro, jazz y contemporáneo en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, en Churubusco, uno de los personajes del artista es Diego Rivera, a quien interpreta en una visita guiada en el Museo Casa de Diego Rivera en Guanajuato.

“Yo soy Diego Rivera y es como si él les contara toda su vida, mi recorrido es totalmente diferente a lo que hacen los guías de turistas, porque yo al convertirme en Diego les empiezo a explicar, toda mi casa, las obras, y ahí empiezo a explicarles obra por obra y las técnicas con las que están hechas las obras, oleos, en lápiz”.

Para él la enfermad del coronavirus puede ayudar al turismo o afectarlo, no lo sabe, pero lo que si tiene claro es que la inseguridad que ha azotado al estado en los últimos tiempos realmente ha afectado al sector, pues la gente no quiere exponer a sus familias.

“De hecho te comento que este año la Feria de León estuvo fatal, pero no es tanto por el problema de la enfermedad, es por la inseguridad, es una cuestión la inseguridad […] ahorita vamos a ver que tal se pone con el tema del coronavirus, pero ayer había gente cuando llegué a Guanajuato, yo no trabaje porque llegue tarde, pero si había gente.

Zenteno menciona que para él la inseguridad está más latente que la problemática de la enfermedad, sin embargo, en estos últimos días muchas ciudades del país han estado suspendiendo actividades turísticas en diferentes entidades del país.

El performance callejero es una actividad llamativa para la población, atrae a los turistas, pero también es una actividad peligrosa e ingrata, están en la intemperie, expuestos a los cambios de clima, a la violencia e inseguridad, así como a que los gobiernos no les permitan realizar el trabajo con el que se ganan el pan de cada día.