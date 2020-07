Gané poco más de 2 mil dólares en el casino: Jaime Bonilla

Tijuana, Baja California.- El Gobernador Jaime Bonilla reconoció que sí jugó en el Barona Resort & Casino en California y ganó poco más de 2 mil dólares hace dos semanas.

"Estábamos celebrando tres fechas porque resulta que mi esposa cumple años el 31 de marzo, casualmente cuando se cierra la cortina de actividades esenciales, yo cumplo años el 9 de junio, y mi aniversario es el 10 de julio, ese video es de hace dos semanas, me interesa que mi esposa esté contenta", dijo.

"Gané poco más de 2 mil dólares, mi esposa también ganó un jackpot, así que nos fue muy bien, hay que jugar con mesura porque ya nada más ganas y te vas, como decía Fox, 'comes y te vas', ahí es ganas y te vas".

Los hipócritas de la derecha y los lambiscones de la izquierda extrema, señaló, siempre estarán buscando algo.

Captan a Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California jugando en casino de San Diego, California

El Mandatario presumió que sí tiene cómo cruzar al otro lado de la frontera.

"Tengo visa para cruzar, hay algunos que no pueden, como el caso de (Jorge) Hank, él por eso tuvo que poner su casino porque no puede cruzar, yo no tengo que ponerlo porque sí puedo ir de aquel lado", apuntó.

El video del Gobernador circuló desde anoche en redes sociales, mientras, Baja California sigue en semáforo en rojo debido a la pandemia por Covid-19, con 2 mil 505 decesos hasta ayer.

El casino se localiza a unos 61 kilómetros de Tijuana, aproximadamente a una hora y media en auto, cruzando la frontera con San Diego, California.

