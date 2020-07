Gatell acepta que sí pueden ser más muertes de las que informan 

Ciudad de México.-Luego de que un diario estadounidense publicará que, en México, la cifra de muertos es en realidad tres veces más que las que se dan a conocer en las conferencias, Hugo López-Gatell, afirmó que él mismo lo ha dicho en innumerables ocasiones.

A partir de que tres periódicos internacionales, uno de España y dos de Estados Unidos, han publicado notas cuestionando la información que brinda la Secretaria de Salud de México, Gatell, calificó a estas notas de ser “acusaciones” y una vez más se defendió al respecto.

Durante la conferencia de este 2 de julio en Palacio Nacional, se cuestionó al sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud sobre la última información publicada en un medio escrito estadounidense, donde se asevera que las cifras no son las reales, por ello, Gatell, denominó que esas notas son falsas acusaciones.

“La idea de que estamos ocultando, tiene un significado de que tenemos la intención deliberada de tapar la realidad, cosa que es evidentemente una falsedad”, afirmó, Gatell. Sin embargo, dijo, que ese no es el caso del Diario The Washington Post y hasta reveló que mantuvo una entrevista para ellos.

“Tuve una entrevista con ella, hace unos pocos días. Disfruto mucho las entrevistas de Mary Beth Sheridan me parece que son muy estructuradas, muy profesionales y siempre estoy tranquilo de que me va a cuestionar, va a ir con otros para ver otras versiones y al final lo va a presentar objetivamente”, dijo.

Detalló que esta nota no afirma que oculten información, pero dijo reconocer que la cantidad de personas fallecidas por Covid-19 podría ser mayor.

“Concretamente se habla de que podrían ser tres veces más de las que presentamos aquí cada noche, eso yo mismo lo he dicho en innumerables ocasiones” mencionó Gatell.

Explicó que la vigilancia epidemiológica identifica la ocurrencia de enfermedades en la población, más cuando hay una epidemia aguda, y hay múltiples maneras de verla, de acuerdo con el sub secretario. Ya sea a partir de personas que se enferman, que se hospitalizan o que se les confirma la enfermedad por laboratorio, etcétera. Dijo que siempre ha usado el término médico: inconmensurable, que no se puede medir, no porque no se quiera, sino porque no es útil intentar medir o identificar a todos y cada uno de los casos.

“Llegará el momento y espero lo tengamos todo mundo presente, que, a través de otros métodos, por ejemplo, encuestas serológicas sabremos el tamaño real de esta epidemia en México y en el mundo”.

Señaló que la ocurrencia de muertes se sitúa en Servicios de Salud sometidos a una gran presión y no es posible documentar todas y cada una de las muertes”, pues llegan personas demasiado y mueren o incluso que fallecen de camino al hospital, o personas que mueren en su casa, agregó Gatell, por lo que a todas estas personas no se les pudo tomar una prueba útil, afirmó.

Por lo que desde hace semanas se ha iniciado un proceso para identificar a través de medios indirectos, concretamente las actas de defunción, que a su vez proceden de los certificados de defunción, todas aquellas personas que tienen una causa de muerte, que sugiere, podría ser Covid-19. “Todos esos diagnostico lo que nos permite es hacer una evaluación, en algunos casos tendremos que revisar los expedientes médicos y todos y cada uno de los que resulten compatibles con ser una muerte por Covid van a entrar a nuestra estadística”, explicó, Hugo López-Gatell.

