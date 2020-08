Gatell celebra prohibir la venta de alimentos chatarra a menor de edad en Oaxaca

Ciudad de México.-Luego de que el Congreso de Oaxaca prohibiera la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a niños en todo el estado, Hugo López Gatell celebró dicha iniciativa. “Celebro por lo tanto que se plantee como un elemento de ley, es todo un reto, porque una cosa es legislar y la otra es lograr que se cumpla y pienso que no hay mejor vigilante que la ciudadanía”, contestó.

Señaló que la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y adolescentes que presentó la diputada Magaly López Domínguez de Oaxaca y que fue respaldada por la mayoría parlamentaria del Congreso de esa entidad es sumamente positiva, declaró.

Desde Palacio Nacional, Gatell contestó que esto da un buen panorama porque que la autorregulación, es decir; depositar la confianza en distintos agentes de la sociedad en particular de quienes producen y comercializan estos productos que son desfavorables a la salud, ha sido un modelo que se ha buscado en otros países como en el Reino Unido, en dónde se estableció un acuerdo equivalente a las cámaras industriales en el campo alimentario, y el gobierno colocó metas de reducción de oferta en ciertos espacios como los escolares, con cierto progreso, dijo. Pero que en México no ha funcionado.

Explicó que, en el país, desde el sexenio de Felipe Calderón, se planteó por parte de la industria alimentaria que no hacía falta regularles, pues ellos mismos era capaces de hacerlo, y que querían ser parte de la solución y no del problema, pero lo cierto es que ha pasado el tiempo y no ocurrió así, expuso.

No se redujo la oferta alimentaria de productos ultra procesados y procesados altos en azucares, grasas y sales, con muy bajo contenido nutricional y se empezó a erosionar la capacidad de que esto se cumpliera, apuntó.

Puso como ejemplo, el patrocinio de la industria alimentaria sobre las remodelaciones o las reparaciones de las escuelas primarias. “La cancha de futbol pintada con un enorme anuncio, no sé, de color rojo con letras blancas. Una penetración de la publicidad dirigida a niñas y niños, lo cual tiene graves consecuencias”, sentenció, Gatell.

Por lo que, está visto que los modelos de auto regulación, tiene sus límites, sobre todo si no existe una voluntad real de que ocurra, por lo que si la ciudadanía es consiente del daño que puede causar este tipo de productos a la salud y de lo vulnerable que son niños, niñas y adolescentes seguramente habrá mayor atención a que se cumpla este tipo de legislación o cualquier otra que regule y limite el acceso de estos productos en los espacios de las poblaciones más vulnerables como la niñez, destacó.

