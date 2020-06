Gatell no espera que en septiembre se tenga lista vacuna para Covid

México.- Hugo López Gatell, durante la conferencia diaria de la Secretaría de Salud, informó que él no cuenta con que en el próximo mes de septiembre tengan ya una vacuna para combatir la epidemia de coronavirus.

“No hay un tratamiento efectivo, o como todavía no hay una vacuna y posiblemente la vacuna tardará muchos meses en lograrse, no lo decimos porque nos guste, nos parece, igual que a ustedes en casa, frustrante, a veces desesperante, pero esa es la realidad, las epidemias son un fenómeno muy complejo, son hasta cierto punto natural, la causa es un virus”, mencionó este miércoles, el sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Destacó que antes se minimizaban las cosas, que se pensaba “no va a llegar, muchas epidemias en México, se dijo: “No llegaran, estamos blindados”, visión que no corresponde con la ciencia, detalló.

Dejó claro que no existe vacuna alguna en contra del virus Sars-Cov-2, que lo que existe son varios prospectos de vacuna, es decir, se está haciendo investigación sobre posibles formulaciones de vacunas, cinco de ellas son razonablemente prometedoras, indicó.

No considero que sea factible que, en septiembre de 2020, vayamos a tener una vacuna disponible en el mundo, no solo en México, en el mundo”, afirmó.

Mencionó que, en este momento, la Organización Mundial de la Salud, está teniendo consultas con todos los 195 Estados miembros, en el, se incluye el dialogo sobre sí los países tienen ya la capacidad para que en el momento que exista una vacuna, de recibirla y utilizarla, “pero todavía no hay una señal clara de que esta esta vacuna este próxima a llegar”, declaró, López Gatell.

De acuerdo con Gatell, esto debido a que aún falta probar la eficacia y la seguridad de la vacuna, estudios que no se pueden exentar, aun teniendo la necesidad de tener los más pronto posible una vacuna. Dijo que en México no existe un proyecto de creación de una vacuna, lo que se tiene son comunidades de investigación, sobre todo en ciencias básicas con experiencia en inmunología.

Te puede interesar:

EU estaría investigando a Billy Álvarez, presidente de la Cooperativa de Cruz Azul

Coronavirus Sinaloa 25 de junio: 1147 muertes y 7646 casos confirmados

Senadores del PAN: desde el "Culiacanazo" violencia está fuera de control